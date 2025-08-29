Granada consolida su crecimiento sostenido de población con unos 3.000 vecinos más que a principio de año

Archivo - Paseo de la Sabika, en el entorno de la Alhambra, en imagen de archivo - PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE - Archivo

GRANADA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de la provincia de Granada ha aumentado en 3.205 habitantes durante la primera mitad del año, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) actualizados a fecha de 1 de julio de 2025, cuando se contabilizaron oficialmente 947.715 residentes cuando el 1 de enero se computaron 944.510.

En el ecuador del año, de los 947.715 habitantes con los que cuenta la provincia, 481.445 son mujeres y 466.270 son hombres, según estos datos de la ECP del Instituto Nacional de Estadística, consultados por Europa Press.

A fecha 1 de abril de 2025, Granada contaba con un total de 945.926 habitantes, de modo que en los últimos tres meses la provincia ha ganado 1.789 personas en lo que es un ritmo ligero aunque sostenido de aumento poblacional. De hecho, entre el 1 de julio de 2024 y la misma fecha de 2025 el crecimiento de la población granadina fue de 6.637 personas.

En el conjunto de Andalucía, la población apenas ha aumentado a 1 de julio de 2025, con un total de 8.696.038 habitantes y un incremento de 8.290 personas durante el segundo trimestre. En términos anuales el crecimiento de población se acercó a las 50.000 personas (48.788).

Por provincias, en primera posición se sitúa Sevilla, con 1.981.157, seguida por Málaga, con 1.798.265. Tras ellas, Cádiz, contaba con 1.263.906, y, siguiendo a Granada por orden decreciente, Almería, con 777.156 personas; Córdoba, con 770.692; Jaén, con 617.879, y Huelva, con 539.271.