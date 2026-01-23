El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, informa de una nueva conexión aérea. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

Granada contará próximamente con un nuevo vuelo directo con Menorca fruto del trabajo de los últimos meses entre la Diputación de Granada y el Consell Insular de Menorca para mejorar la conectividad aérea del aeropuerto granadino.

Así lo ha confirmado este viernes el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, en una comparecencia junto a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo.

El acuerdo, en el que se está trabajando, contempla que la Diputación de Granada aporte recursos destinados a acciones de co-marketing que permitan garantizar la viabilidad y promoción de la ruta tal y como ha hecho para la conexión Granada Santander, en la que la institución granadina ha destinado 100.000 euros para acciones de co-marketing.

"Este nuevo vuelo directo con Menorca será el resultado del trabajo serio, constante y coordinado que venimos desarrollando desde la Diputación para mejorar la conectividad aérea de Granada", ha señalado Rodríguez.

Esta nueva conexión se sumará a las líneas recientemente impulsadas en los dos últimos años por la Diputación de Granada con Santander y Nantes (Francia), así como a las conexiones con Tenerife y Ámsterdam.

"Seguimos trabajando intensamente para que el aeropuerto de Granada tenga cada vez más y mejores conexiones. Con estas cuatro nuevas rutas hemos dado un paso muy importante y confiamos en poder anunciar pronto más y buenas noticias para el aeródromo granadino", ha añadido el presidente, subrayando que el compromiso con la conectividad aérea se está materializando en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "Granada da un paso más adelante en la mejora de sus conexiones, de la mano de la Diputación Provincial y de su presidente, Francis Rodríguez, en una clara línea de trabajo conjunto y cooperación institucional".

En este sentido, ha subrayado que "esta nueva conexión con Menorca abre importantes oportunidades para el turismo, para la economía local y para mejorar la movilidad de los granadinos, reforzando además la proyección exterior de nuestra ciudad".

FITUR 2026

Francis Rodríguez se ha referido también, durante su encuentro con los medios de comunicación, al trabajo que la institución está desarrollando estos días en la 46 edición de Fitur tras la suspensión de toda su agenda institucional y pública como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, manteniéndose únicamente la agenda profesional y técnica prevista.

"Quiero reiterar, en nombre de la Diputación de Granada, nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas".

Asimismo, el presidente ha querido agradecer expresamente el esfuerzo y la profesionalidad del equipo técnico de la Diputación que estos días ha trabajado por afianzar la posición de Granada como destino turístico de referencia en el ámbito nacional e internacional.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada ha cerrado los dos primeros días de Fitur 2026 con un balance positivo en cuanto a actividad profesional y oportunidades de negocio, a pesar de la suspensión de las 40 presentaciones programadas en el stand provincial.

Durante las jornadas de miércoles y jueves, se ha desarrollado una intensa actividad entre profesionales. Empresas de alojamientos, servicios turísticos, agencias de viajes y turoperadores han mantenido una agenda repleta de encuentros y reuniones de trabajo.

Las reuniones han sido constantes en el espacio habilitado por el Patronato para las comarcas y los empresarios granadinos, facilitando contactos con operadores nacionales e internacionales interesados en la amplia y variada oferta turística que atesora la provincia.

En paralelo, el propio Patronato ha desarrollado una agenda profesional con reuniones con varias aerolíneas, turoperadores internacionales y españoles, directores de Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero y representantes de grandes plataformas de distribución.

El patronato también ha aprovechado su estancia en Madrid para mantener contactos con organizadores de eventos MICE, reforzando su posición como destino de congresos, convenciones y reuniones.

La actividad profesional continúa este viernes con normalidad, y el sábado y el domingo el expositor de Granada espera, como todos los años, una gran afluencia de público interesado en recabar información para sus próximas vacaciones en la provincia.