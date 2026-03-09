La Junta destaca que Andalucía es "líder en restauración y creación de empleo en España"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en la Gala de la Hostelería Andaluza. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha participado este lunes en la Gala de la Hostelería Andaluza celebrada en Córdoba, donde ha puesto en valor el peso del sector en Andalucía, "la comunidad con mayor número de establecimientos de restauración y líder en creación de empleo en España".

Durante el acto, Bernal ha destacado además la contribución de la hostelería al liderazgo turístico de la provincia, subrayando el papel de Córdoba como "pieza clave de la Marca Andalucía".

En este sentido, ha recordado que en 2025 más de 2,1 millones de turistas visitaron la provincia de Córdoba, con un gasto medio diario superior a 90 euros.