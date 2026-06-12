Granada defiende que en su Zona de Bajas Emisiones hay "particularidades que no tiene Málaga" tras la sentencia del TSJA

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno local en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra (PP), ha defendido este viernes que la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Granada tiene "particularidades" que no comparte con Málaga, donde el TSJA ha anulado la decisión de multar solo a los vehículos que están domiciliados fuera de la capital por entender que es discriminatorio.

A preguntas de los periodistas, Saavedra ha matizado que la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones parte de la obligación de cumplir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que obliga a municipios de más de 50.000 habitantes a establecer estas ZBE y también de una circunstancia que "no pasa en Málaga", y es que Granada tiene "una calidad del aire muy mala".

Por lo tanto, "esto no ha sido ni mucho menos un capricho", ha dicho, sino "una imposición legal y un problema de salud". Otra particularidad, a su juicio, es que el 70 por ciento de los vehículos que circulan por Granada proceden del área metropolitana.

"Nosotros no criminalizamos a nadie, pero es un problema metropolitano el que tiene Granada", ha enfatizando respaldándose en los informes técnicos que avalan estas cifras y confiando en que llegado el momento la justicia tenga en cuenta estos extremos a la hora de analizar la ZBE granadina, que también multa a los vehículos domiciliados fuera de la capital.

Sobre esto último, el portavoz del gobierno local ha opinado que, siguiendo este mismo criterio de apelar a la libre circulación, también serían susceptibles de suprimir otras restricciones en otras zonas de las ciudades donde solo pueden circular residentes para rebajar la contaminación acústica y los colapsos de tráfico, como puede ocurrir en el Albaicín.

En un ámbito más político, ha advertido a Vox de que "sería una pena" que por el recurso que mantiene este grupo municipal contra la ZBE "los granadinos que tienen su domicilio en la capital tuvieran que pagar también al moverse por su ciudad".

"Cuando se mueven, si es que se mueven con un coche altamente contaminante, aunque nosotros invitamos a que ese coche lo utilicen lo menos posible, es que se están moviendo para ir a su casa. Por lo tanto, yo también me pregunto y le pregunto al Grupo Vox si lo que quiere es que también los granadinos de la capital tengan esa restricción".

Si finalmente ocurre tras una decisión judicial, ha advertido, "se lo tendrían que agradecer los granadinos al grupo Vox", ha sentenciado.