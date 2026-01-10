Granada se despide este domingo del Picasso 'extraviado' tras despertar gran interés entre los visitantes

Archivo - De izquierda a derecha el director comercial de CaixaBank en Granada y Jaén, Amador Carmona, la presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín-Vivaldi, y la comisaria de la exposición 'Bodegón', María Toral - CAJAGRANADA FUNDACIÓN - Archivo

El cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' de Pablo Ruiz Picasso, regresará con su propietario a través de una empresa especializada una vez que se cierre, este domingo, la exposición de bodegones de la que ha formado parte en el centro cultural CajaGranada tras su rocambolesca desaparición durante su traslado desde Madrid el pasado octubre.

La obra debió llegar con otras 56 más para formar parte de la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte', pero no lo hizo. Aunque en un principio se creyó robado, la Policía averiguó que nunca llegó a subir al camión de transporte.

Finalmente, la obra pudo ser expuesta, casi un mes después, en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural CajaGranada, donde ha levantado una gran expectación por parte de los visitantes.

"Vino mucha gente a verlo cuando apareció", "se han hecho bastantes visitas guiadas y la gente tenía mucha curiosidad de lo que había pasado e incluso se hacía selfies para enviárselos a la familia", relata a Europa Press Miguel Arjona, responsable de las exposiciones temporales en el centro cultural.

La desaparición de la obra tuvo una gran cobertura mediática y más de 300 medios contactaron para interesarse por lo que estaba ocurriendo. La muestra también ha tenido un gran éxito, entienden en el museo que por la calidad de las piezas unida al interés generado por una situación tan singular.

Una vez que la exposición cierre sus puertas este domingo comenzará el llamado proceso de dispersión por el que cada obra regresa con su propietario y en este caso lo harán todas, ya que se trata de una muestra única que no volverá repetirse tal y como se ha podido ver en Granada.

La obra de Picasso tiene unas dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros y procede de una colección particular; está asegurada en unos 600.000 euros y su propietario reconoció ante los medios una "gran alegría" tras recuperarla.

El proceso de devolución de las obras se realiza, como ocurre en todos los casos, con personal especializado para mover las piezas, embalarlas con los materiales exigidos por los propietarios y transportarlas hasta su destino.

Tras lo ocurrido, no lo hará la misma empresa que se encargó del traslado de las piezas a Granada en octubre, sino otra. Ambas son especializadas en mover obras de arte, pero "lógicamente" en el centro cultural no han quedado contentos tras el extravío del picasso y han contratado a otra compañía, según precisan desde el recinto.

La exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' ha reunido 59 obras que reflejan dos de las etapas más icónicas de este género, trazando un recorrido que va desde las composiciones moralizantes del Barroco flamenco hasta las naturalezas muertas cubistas de Juan Gris, María Blanchard o Pablo Picasso, pasando por las visiones metafísicas de Magritte o las reinterpretaciones contemporáneas de Antonio López y Fernando Botero.

El horario de visita ha sido de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas. Por su parte, los domingos y festivos, la exposición abre de 11,00 a 14,00 horas, por lo que aún puede ser visitada antes de que cierre sus puertas este 11 de enero.