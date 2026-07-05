Granada impulsa la rehabilitación y transformación de Casa Ágreda con una inversión superior a cuatro millones

Obras de rehabilitación de Casa Ágreda, en Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha impulsado la recuperación integral de Casa Ágreda, uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes del Albaicín, con el inicio de las catas arqueológicas previa al proyecto de rehabilitación del inmueble. Esta actuación marca el inicio de un proyecto que, con una inversión de 4.100.744,38 euros, permitirá "transformar este histórico conjunto en un nuevo referente cultural, expositivo y museístico de Granada".

Según ha concretado el Consistorio granadino en una nota, la intervención supone un "paso decisivo" para hacer realidad un proyecto esperado desde hace años, que permitirá recuperar "uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de Granada" convertido en un espacio abierto a la cultura, las exposiciones, la actividad museística y la divulgación del patrimonio.

Más allá de la rehabilitación de un inmueble, el proyecto representa una apuesta por conservar el legado histórico de la ciudad, "dotándolo de nuevos usos culturales que amplían la oferta cultural de Granada y refuerzan su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031".

En concreto, el proyecto se desarrollará en dos fases. La primera comprenderá la rehabilitación del antiguo edificio del colegio, construido durante el siglo XX y de su patio principal, mientras que una segunda intervención permitirá recuperar la histórica Casa Ágreda y las edificaciones anexas del antiguo Hogar de la Divina Infantita, completando la rehabilitación integral del conjunto. Esta primera fase supondrá la apertura al uso público de una parte significativa del complejo y sentará las bases para culminar la recuperación de este espacio patrimonial.

Así, la intervención permitirá rehabilitar íntegramente el edificio para garantizar su conservación y adaptarlo a sus nuevos usos culturales, expositivos y museísticos. Los trabajos incluirán la consolidación y reparación de los elementos constructivos deteriorados, la recuperación de cubiertas y estructuras, la renovación completa de las instalaciones, la mejora de la eficiencia energética y la adecuación de todos los espacios a la normativa vigente en materia de accesibilidad, seguridad y uso público.

La actuación recuperará igualmente el patio principal para convertirlo en un nuevo espacio destinado a actividades culturales y de encuentro ciudadano, integrándolo en el futuro recorrido del conjunto. Asimismo, mejorará la conexión entre las distintas zonas del edificio mediante itinerarios plenamente accesibles, "facilitando un recorrido más cómodo e inclusivo para visitantes, usuarios y personal".

Una vez finalizada esta primera fase, el edificio dispondrá de 1.389,28 metros cuadrados de superficie útil, de los que 828,13 metros cuadrados estarán dedicados a la actividad expositiva. El nuevo equipamiento cultural contará con salas flexibles preparadas para albergar exposiciones temporales, actividades educativas, conferencias, encuentros, iniciativas de divulgación patrimonial y otros eventos culturales. Dispondrá además de salas polivalentes, espacios auxiliares, zonas de almacenamiento e instalaciones técnicas que permitirán adaptar el edificio a distintos formatos expositivos y a las necesidades culturales del futuro.

En contexto, situada entre las calles San Juan de los Reyes, Cuesta de Santa Inés y Lavadero de Santa Inés, Casa Ágreda constituye "uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del Albaicín y uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura palaciega castellana conservada en Granada".

Construida en el siglo XVI como residencia del noble Diego de Vera Ágreda y Vargas, el edificio acogió posteriormente un colegio femenino y el Hogar de la Divina Infantita, uso que mantuvo hasta 2007, convirtiéndose en un inmueble estrechamente ligado a la memoria histórica y social de la ciudad.

Su rehabilitación permitirá devolver a Granada uno de los palacios renacentistas más relevantes del Albaicín y poner en valor un espacio "que refleja la evolución histórica del barrio y la transformación urbana de la ciudad desde el siglo XVI hasta nuestros días".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "durante demasiado tiempo Casa Ágreda permaneció esperando una solución. Con el inicio de esta actuación damos un paso decisivo para recuperar uno de los edificios más emblemáticos del Albaicín y devolverlo a los granadinos convertido en un nuevo espacio para la cultura, las exposiciones y la actividad museística. Recuperar nuestro patrimonio es también recuperar una parte de la historia y de la identidad de Granada".

Al hilo, la regidora ha subrayado que "invertir 4,1 millones de euros en Casa Ágreda es invertir en patrimonio, en cultura y en el futuro de Granada. Queremos que la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 deje un legado permanente para la ciudad, y ese legado también se construye recuperando espacios como este para ponerlos al servicio de los granadinos".

"Casa Ágreda está llamada a convertirse en uno de los grandes equipamientos culturales de Granada, fortaleciendo esa red de espacios abiertos a la creación, al conocimiento y al encuentro ciudadano", ha agregado.

De este modo, la rehabilitación permitirá recuperar y poner en valor algunos de los elementos patrimoniales más representativos del conjunto, entre ellos su portada monumental manierista, el patio renacentista con galerías porticadas y columnas de mármol, los artesonados mudéjares, la antigua capilla, así como otros elementos arquitectónicos de gran valor histórico que forman parte de la identidad de Casa Ágreda.

Así, la intervención combinará la conservación de este valioso patrimonio con su adaptación a nuevos usos culturales, expositivos y museísticos, "garantizando su protección y disfrute por las generaciones futuras".

La intervención arqueológica constituye el primer paso del proyecto de rehabilitación y permitirá conocer con mayor precisión la historia y la evolución constructiva de Casa Ágreda antes del inicio de las obras. Los trabajos, que tendrán una duración aproximada de dos meses, incluyen la ejecución de nueve sondeos arqueológicos y veinte catas en paramentos que aportarán información clave para definir la rehabilitación, documentar las distintas fases de ocupación del inmueble e identificar los elementos patrimoniales que deben preservarse durante la intervención.

Con el objetivo de acercar este proyecto a la ciudadanía, el Consistorio organizará durante la última semana de julio una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el desarrollo de la intervención arqueológica. El sistema de acceso y la información sobre la participación se comunicarán próximamente a través de las redes sociales de la candidatura Granada 2031 y del Ayuntamiento de Granada.

La rehabilitación integral de Casa Ágreda forma parte de la segunda fase del Plan turístico de Grandes ciudades, financiado al 50 por ciento por la Consejería de Turismo y Andalucía exterior, una iniciativa destinada a recuperar el patrimonio histórico de Granada para ponerlo al servicio de la ciudadanía y de quienes visitan la ciudad "convirtiéndolo en un motor de desarrollo cultural, social y económico".

Esta actuación se integra en una estrategia más amplia impulsada por la Administración local junto a proyectos como la transformación del eje San Matías, el futuro Centro Cultural Rey Soler, el desarrollo de Biometropoli, la segunda fase del Parque de las Familias o la transformación de la Plaza Virgen del Rocío que contará con un espacio escénico multifuncional, configurando una red de nuevos espacios culturales y patrimoniales que "contribuirán a fortalecer la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 y a dejar un legado duradero para las próximas generaciones". Con actuaciones como esta, Granada recupera su patrimonio para convertirlo en un "espacio vivo al servicio de la cultura, la ciudadanía y el futuro de la ciudad".