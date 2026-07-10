Granada lleva el legado de Federico García Lorca a Corea del Sur - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada desarrolla estos días en Corea del Sur una misión institucional en cuyo marco la delegación granadina ha protagonizado en Seúl un encuentro cultural en torno a la figura de Federico García Lorca de la mano del Instituto Cervantes.

El acto, desarrollado en colaboración con la Fundación Federico García Lorca, ha servido para inaugurar una exposición dedicada al poeta granadino compuesta por una selección de dibujos y fotografías que iniciará su recorrido en Corea del Sur antes de viajar por distintas ciudades asiáticas de la mano del Instituto Cervantes.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "Granada aspira a ser Capital Europea de la Cultura porque creemos profundamente en la capacidad de la cultura para conectar personas, construir puentes y generar oportunidades".

"Lorca sigue emocionando generaciones en cualquier rincón del planeta. Escuchar hoy sus poemas en español y en coreano demuestra que la cultura no entiende de fronteras. Esa universalidad es uno de los grandes valores que Granada quiere ofrecer a Europa y al mundo en su camino hacia 2031", ha agregado.

La alcaldesa subrayó la especial relevancia de la exposición como "antesala de la celebración el año que viene del centenario de la Generación del 27: Una generación creativa que nos representa como españoles y en los que Federico tuvo un protagonismo especial como unión entre sus miembros".

La jornada ha reunido a representantes institucionales, estudiantes universitarios, agentes culturales y público coreano en un homenaje a dos de las figuras más universales de la cultura granadina.

Los asistentes pudieron disfrutar de un recital de poemas de Federico García Lorca interpretados tanto en español como en coreano por universitarios.

Uno de los objetivos fundamentales de esta acción cultural ha sido generar nuevas sinergias entre la obra gráfica de Federico García Lorca y la extraordinaria tradición del cómic y la ilustración contemporánea de Corea del Sur, abriendo nuevas oportunidades de colaboración artística y de intercambio creativo entre ambos territorios.

En el marco del proyecto Granada Global, la delegación institucional ha mantenido una intensa agenda de reuniones con algunas de las compañías más relevantes de la industria del entretenimiento de Corea del Sur, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de colaboración, atraer inversiones y favorecer el desarrollo de futuros rodajes y coproducciones en Granada y su provincia.

Los encuentros se han celebrado con representantes de Fantagio, una de las principales compañías de entretenimiento de Corea del Sur, cotizada en el índice Kosdaq y referente tanto en la representación de artistas internacionales como en la producción de dramas televisivos.

También, The Studio M, prestigiosa productora especializada en ficción televisiva y responsable de títulos de gran éxito como The Fiery Priest, Punch, One Ordinary Day o Boyhood.

Asimismo se han reunido con Jung Universe, empresa especializada en el desarrollo de ropiedades intelectuales originales, producción de dramas, programas de entretenimiento, bandas sonoras y grandes eventos internacionales vinculados al sector audiovisual.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria, Empleo y Portavocía Adjunta de la Diputación de Granada, Antonio Díaz, ha destacado que la provincia reúne unas condiciones excepcionales para acoger producciones audiovisuales internacionales, recordando el éxito de Memories of the Alhambra como precedente de la capacidad de Granada para albergar grandes rodajes.

A ello se suman más de 145 localizaciones muy diversas, 320 días de sol al año, una temperatura media de 20 grados y el acompañamiento técnico que ofrece la oficina Film in Granada para facilitar el desarrollo de cualquier producción audiovisual.

MEMORANDUM

Uno de los principales hitos de esta misión institucional ha sido la firma de tres Memorandum of Understanding (MOU) con las tres compañías audiovisuales: Fantagio, The Studio M y Jung Universe, acuerdos que sientan las bases para desarrollar futuras líneas de colaboración entre Granada y algunas de las empresas más influyentes de la industria audiovisual y del entretenimiento de Corea del Sur.

Con Fantagio, el acuerdo permitirá explorar nuevas oportunidades de cooperación en el ámbito de la producción audiovisual, la promoción internacional y el intercambio cultural.

Con The Studio M se han abierto vías de trabajo para favorecer futuros rodajes, coproducciones y proyectos conjuntos que puedan desarrollarse en Granada. Por su parte, Jung Universe ha mostrado un especial interés por la provincia como escenario audiovisual.