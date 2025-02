Granada llevará su arte flamenco a Nueva York para elogiar el legado universal de Federico García Lorca

MADRID/GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hace casi un siglo que Federico García Lorca viajó a la Gran Manzana para impartir unas conferencias y aquella experiencia fue el germen de su 'Poeta en Nueva York'. Ahora, 'Flamenco Festival Nueva York' evoca en su 24 edición este hito literario que protagonizó el granadino, el más flamenco de los llamados 'poetas cultos', con una programación que abraza la riqueza y el talento de los creadores flamencos de su tierra natal.

Con ese propósito, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Granada impulsan el proyecto cultural 'Flamenco Festival', que llevará a Nueva York una delegación formada por más de 70 participantes, entre artistas del cante, el baile y el toque, y técnicos, que darán cuenta, entre el 5 y el 15 de marzo, de la amplitud del fenómeno flamenco granadino, con propuestas que abarcan desde lo más clásico hasta la vertiente más experimental y todo ello incluido en un proyecto cultural integral que viene a conformar la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

Así lo ha dado a conocer este martes, en su presentación en rueda de prensa en el Instituto Cervantes, el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el director del festival, Miguel Marín, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, junto a buena parte de las compañías y artistas programados, que se han dado cita en la sede madrileña del Instituto Cervantes, entidad colaboradora del evento, para detallar la programación de esta nueva edición, que contará con el reclamo de grandes exponentes granadinos de este arte universal.

Rodríguez ha destacado que "la participación de nuestra provincia en el Flamenco Festival Nueva York es una muestra más del compromiso de la Diputación con la Cultura, especialmente con el legado de Federico García Lorca, quien sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y un puente cultural entre Granada y el mundo. Este evento es también una apuesta decidida por el talento granadino y por el flamenco como seña de identidad que trasciende fronteras, reafirmando nuestra tierra como cuna de grandes artistas y creadores".

LAZOS

Este festival pone en valor a los grandes exponentes del flamenco de Granada y también refuerza la imagen de nuestra provincia como un referente cultural internacional, llevando el arte, la creatividad y la pasión de nuestros artistas hasta escenarios de prestigio como Nueva York.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo ha señalado que "si hay un lazo que une a Granada y Nueva York, ese es sin duda Federico García Lorca. No podemos hablar del flamenco sin hablar de la poesía, de la emoción, de la palabra convertida en música. Poeta en Nueva York fue un grito de libertad, que además fusionó renovando el concepto flamenco nuestro gran Enrique Morente junto a Lagartija Nick y otros artistas".

"Tenemos una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, porque su historia, su arte y su capacidad de inspirar sigue siendo un referente cultural en generaciones y seguirán haciéndolo. Granada no solo es flamenco, es arte en su máxima expresión. Esa creatividad tenemos que encauzarla para ser esa ciudad de Cultura Europea en 2031, un festival que se suma al proyecto y no se limita a los escenarios, sino que se extiende a todas las disciplinas artísticas, convirtiendo a nuestra ciudad en un lugar de talento, ha agregado.

En su turno de palabra, el director del Festival, Miguel Marín, ha agradecido la complicidad del Ayuntamiento de Granada y de la Diputación Provincial para llevar a cabo esta edición, haciendo hincapié en "el crisol de talento flamenco de Granada, no solo por el inmenso legado de sus grandes maestros y la genialidad de sus intérpretes, sino también por la riqueza y diversidad de su expresión artística".

"Esta diversidad de miradas y estilos hace que el flamenco no solo conserve su esencia, sino que evolucione y se proyecte hacia el futuro con una fuerza imparable. Otra misión que ha estado en el ADN del festival desde sus comienzos ha sido que el flamenco forme parte de la programación estable de los teatros más prestigiosos del mundo. Hoy, 24 años después, seguimos consolidando y ampliando esa red de teatros colaboradores que consideran al festival como uno de los momentos álgidos de su temporada", ha subrayado.

En este sentido, ha añadido que "este año, damos la bienvenida a tres nuevos escenarios como es el Repertorio Español y el Bronx Music Hall, ambos en Nueva York, y el Bandshell de Miami".

INSTITUTO CERVANTES

Por último, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha manifestado que "miramos al futuro recibiendo las grandes herencias del pasado" y que "para el Instituto Cervantes, el flamenco es un punto de referencia fundamental y, la verdad, es que es un gusto y un lujo poder colaborar con Miguel Marín, una vez más, en este evento y saber que representan a nuestra cultura artistas como los que este año componen el cartel".

Figuras como Manuel Liñán, Patricia Guerrero, Eva Yerbabuena, Sara Jiménez, Alfonso Losa, Marina Heredia, Kiki Morente, El Turry, Juan Habichuela nieto, Carlos de Jacoba, La Plazuela o la compañía Zen del Sur viajarán a la otra orilla del Atlántico para protagonizar esta nueva edición del que es considerado como uno de los principales acontecimientos culturales del país en torno a la cultura española y el arte flamenco, y volver a conquistar a un público que cada año respalda la cita, siendo testigo de momentos únicos e irrepetibles que pasan a formar parte de la historia del festival.

De este modo, 'Flamenco Festival Nueva York', que 'The New York Times' describe como "uno de los principales eventos de danza de la ciudad", espera superar los 18.000 asistentes, una audiencia que podrá disfrutar de las 14 compañías programadas en un total de 26 representaciones en 15 espacios de Nueva York, Chicago, Miami y San Francisco, con emplazamientos escénicos de la talla del New York City Center, Jazz at Lincoln Center o Kauffman Music Center/Merkin Concert Hall, entre otros. Las entradas y toda la información están disponibles en la página web del festival.