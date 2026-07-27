Granada refuerza con un segundo plan la limpieza de grafitis en el centro histórico

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante una visita a los trabajos de limpieza de pintadas. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Agencia Albaicín, ha aprobado una reserva de crédito de prácticamente 170.000 euros para la puesta en marcha de un segundo Plan Integral de Limpieza de Grafitis a final de año, una vez que concluya el que actualmente se encuentra en vigor.

El objetivo es continuar "el trabajo de lucha" contra las pintadas vandálicas en el conjunto histórico de la ciudad y que abarcará el Albaicín y el centro histórico.

Esta nueva actuación refuerza y amplía el trabajo ya iniciado con el contrato anterior, que se encuentra prácticamente al 75 por ciento de ejecución.

Con un importe de 117.061 euros, el contrato ha permitido llevar a cabo un importante refuerzo de limpieza y pintura en 1.700 metros cuadrados de superficie, así como realizar un tratamiento antigrafiti en espacios públicos, bienes inmuebles municipales y fachadas de titularidad privada visibles.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado este nuevo impulso que viene a hacer frente a una "agresión directa al patrimonio y a la imagen de una ciudad que es referente cultural a nivel internacional".

"El Ayuntamiento seguirá actuando para limpiar y proteger de actos incívicos toda la ciudad, con una especial atención siempre al Albaicín y el centro histórico. Estamos frente a un problema que nos obliga a ser contundentes, a estar muy vigilantes y a emplear recursos específicos", ha apuntado.

SANCIONES

El nuevo Plan Integral se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento para combatir el vandalismo en el conjunto histórico, que pasa por el endurecimiento de las sanciones para quienes atenten contra el patrimonio público gracias al reciente cambio de la normativa local.

Se contemplan multas de 3.000 a 15.025 euros para las infracciones graves y de 15.025 a 30.050 euros en el caso de las muy graves, que se suman a los nuevos sistemas de seguridad para detectar con máxima rapidez los actos vandálicos que se produzcan.

El mayor impulso ha venido de la mano del nuevo contrato con FCC Medio Ambiente que, desde su puesta en marcha el pasado 29 de diciembre, cuenta con dos brigadas especializadas para la eliminación de pintadas.

De hecho, en este tiempo ya se han realizado más de 6.000 actuaciones de limpieza y pintura en toda la ciudad para la retirada de las pintadas vandálicas.

La alcaldesa ha presentado esta iniciativa en el transcurso de una visita a los trabajos de limpieza contra las pintadas que los equipos de Limpieza de FCC están llevando a cabo estos últimos días en la zona de Calle Elvira, en el bajo Albaicín.

Según ha explicado, con motivo de la celebración de la pasada Semana Santa, las brigadas trabajaron para la retirada de las pintadas de fachadas y espacios públicos desde la iglesia de San Andrés hacia el Arco de Elvira; unos trabajos muy específicos y profundos que se están completando ahora con la actuación en otro tramo, el que va de la iglesia de San Andrés hacia Plaza Nueva.

Según ha anunciado Carazo, una vez terminadas estas actuaciones, las brigadas comenzarán a trabajar en las calles perpendiculares de calle Elvira para que, junto a los recientes trabajos de retirada de pintadas en el barrio del Boquerón y en Gran Vía, el centro histórico de la ciudad termine de lucir limpio.