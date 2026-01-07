Granada registra las temperaturas más bajas de Andalucía con hasta -11 grados en Trévelez

Transeúntes cruzan el Puente de Triana durante la ola de frío. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las bajas temperaturas han marcado la jornada de este miércoles en Andalucía, con heladas generalizadas en buena parte del interior de la comunidad y con Trevélez como el municipio que ha registrado la temperatura mínima más baja del día, al alcanzar los -11 grados, mientras que la máxima no ha superado los 3 grados, según los datos recopilados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El episodio de frío ha tenido una incidencia especialmente acusada en la provincia de Granada, donde se han concentrado los valores térmicos más extremos de la jornada, con mínimas muy por debajo de los cero grados en numerosos municipios del interior y del área de montaña habitada.

Junto a Trevélez, destacan los registros anotados en Bérchules, con una mínima de -8 grados y una máxima de 4, así como en Capileira, donde los termómetros han oscilado entre los -7 y los 6 grados a lo largo del día.

También se han registrado mínimas de -7 grados en Jérez del Marquesado, con una máxima de 6 grados, mientras que en Puebla de Don Fadrique las temperaturas han bajado hasta los -6 grados, alcanzando una máxima de 4.

El frío ha sido igualmente intenso en otros puntos de la provincia granadina, con mínimas de -5 grados en Pedro Martínez y Murtas, ambas localidades con máximas de 6 grados, y valores de -4 grados en Diezma, donde la máxima se ha situado en 5.

La capital granadina tampoco ha escapado a las heladas, ya que Granada ha registrado una mínima de -5 grados, con una máxima que ha alcanzado los 8, confirmando la intensidad del descenso térmico en el interior oriental andaluz.

En la provincia de Córdoba, las temperaturas también han caído con fuerza, con mínimas de -4 grados en Cardeña y Obejo, donde las máximas han sido de 5 y 6 grados, respectivamente.

Otros municipios cordobeses han registrado mínimas de -3 grados, como Villaviciosa de Córdoba, Hinojosa del Duque y Pozoblanco, mientras que en la capital, Córdoba, los termómetros han marcado -2 de mínima y 10 de máxima.

En la provincia de Jaén, varias localidades han alcanzado igualmente mínimas de -4 grados, como Castellar, Génave y Andújar, con máximas comprendidas entre los 4 y los 8 grados.

Asimismo, en Navas de San Juan se ha registrado una mínima de -3 grados, mientras que Jaén ha anotado -1 de mínima y 7 de máxima, en una jornada marcada por el frío persistente.

Las heladas han alcanzado también a la provincia de Sevilla, donde el valor más bajo se ha registrado en La Puebla de los Infantes, con -3 grados, lo que sitúa a este municipio como el punto más frío del territorio sevillano durante la jornada.

A continuación se sitúan Alanís y Malcocinado, ambas localidades con mínimas de -2 grados, mientras que en Carmona se ha registrado -1 grado.

En la capital andaluza, Sevilla, los termómetros han descendido hasta los 2 grados, alcanzando una máxima de 10, lo que refleja un comportamiento térmico más moderado que en el interior de la provincia.

En Huelva, el frío ha sido más acusado en las comarcas del interior, con mínimas de -1 grado en Aroche, Jabugo y Aracena, todas ellas con máximas de entre 6 y 8 grados.

La capital onubense, Huelva, ha registrado valores más suaves, con 3 grados de mínima y 10 de máxima, en línea con el comportamiento térmico habitual de las zonas costeras.

En la provincia de Málaga, las temperaturas han sido más moderadas en el litoral, aunque el interior ha vuelto a registrar mínimas bajo cero, con -2 grados en Cañete la Real.

Asimismo, se han registrado -1 grado en Campillos, Ronda, Fuente de Piedra, Archidona y Teba, con máximas que han oscilado entre los 6 y los 9 grados.

En la capital malagueña, Málaga, la mínima ha sido de 3 grados y la máxima de 14, confirmando el contraste térmico entre el litoral y el interior.

En Cádiz, las temperaturas más bajas se han registrado en Medina Sidonia y Olvera, ambas con 0 grados de mínima, mientras que Jerez de la Frontera ha anotado 1 grado y Arcos de la Frontera 2 grados.

En la capital gaditana, Cádiz, los termómetros han oscilado entre los 6 y los 12 grados, situándose entre las capitales más templadas de la comunidad durante esta jornada.

Por último, en Almería, el interior de la provincia ha registrado temperaturas muy bajas, con mínimas de -5 grados en María y Bacares, así como -4 grados en Chirivel.

También se han alcanzado -3 grados en Fiñana y -2 en Vélez-Rubio, mientras que Almería ha registrado 5 grados de mínima y 13 de máxima, cerrando una jornada marcada por el frío generalizado en el interior andaluz.