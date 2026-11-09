Granada reúne a 800 escolares en el II Encuentro de Coros Infantiles para impulsar la Capitalidad Cultural Europea 2031

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este lunes el II Encuentro de Coros Infantiles 'Capitalidad Cultural Granada 2031', iniciativa que ha reunido a casi 800 escolares de Educación Primaria de 16 colegios de la capital en el auditorio Manuel de Falla - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este lunes el II Encuentro de Coros Infantiles 'Capitalidad Cultural Granada 2031', iniciativa que ha reunido a casi 800 escolares de Educación Primaria de 16 colegios de la capital en el auditorio Manuel de Falla. La actividad, organizada en el marco de la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea 2031, ha contado con la colaboración de las concejalías de Política Social, Cultura y Educación, así como de la Banda Municipal de Música de Granada.

La cita ha buscado acercar la cultura a los más pequeños, fomentar su participación en la vida cultural de la ciudad y poner en valor el trabajo que realizan los centros educativos para promover la música y la formación artística desde la infancia.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la importancia de iniciativas como esta para construir una ciudad que vive y comparte la cultura desde las edades más tempranas. "La Capitalidad Cultural Europea 2031 es un proyecto de toda Granada, y nuestros niños y niñas tienen que ser protagonistas de ese camino. Con este encuentro demostramos que la cultura no solo se disfruta desde un escenario, sino que también se aprende, se comparte y se construye en los colegios, con el esfuerzo de los docentes y la ilusión de nuestros escolares", ha dicho.

En este sentido, la regidora ha subrayado que esta actividad ha sido una oportunidad para fomentar la creatividad, el compañerismo y el trabajo en equipo, "al tiempo que mostramos el enorme talento que existe en nuestra ciudad". "Queremos que Granada sea una ciudad en la que la cultura esté presente en la vida cotidiana de todos, y especialmente en la de las nuevas generaciones", ha subrayado.

El encuentro ha contado con una primera parte instrumental a cargo de la Banda Municipal de Música de Granada, bajo la dirección de Ángel López Carreño. A continuación, los protagonistas han sido los coros escolares, que ha compartido con el público el resultado del trabajo desarrollado en sus respectivos centros educativos.

Como broche final, los participantes han unido sus voces para interpretar conjuntamente el emblemático tema Granada, de Agustín Lara, además de otra pieza colectiva, en una actuación que simboliza la unión de los escolares en torno a la música y al proyecto cultural de la ciudad.

MÚSICA, EDUCACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

Tras la buena acogida de la primera edición, el Ayuntamiento ha vuelto a apostar por este encuentro como una herramienta para fortalecer los vínculos entre educación y cultura, visibilizar el talento infantil y promover valores como la convivencia, la disciplina y la cooperación a través de la música coral.

La iniciativa se enmarca en el compromiso municipal de impulsar una candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 2031 que implique al conjunto de la sociedad granadina y que sitúe a los niños y niñas en un lugar destacado, como protagonistas del presente y del futuro cultural de la ciudad.

Además, el encuentro ha mantenido su carácter solidario a favor del Banco de Alimentos, de forma que, aunque la entrada ha sido libre, se ha invitado a los asistentes a colaborar mediante la aportación de alimentos no perecederos.