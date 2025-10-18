Granada transforma su centro histórico por el evento internacional Kart Royale

Los jefes de escudería de la Kart Royale de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Granada vive este sábado una jornada "histórica" con la celebración de Kart Royale, el "gran" evento internacional que "fusiona motor, espectáculo, música y redes sociales" en las principales calles del centro histórico.

Según ha informado la Administración local, desde "primera hora de la mañana", las calles del centro histórico de Granada "se han transformado en un vibrante circuito urbano en el que la emoción, la estrategia y la adrenalina" han sido las protagonistas de una cita "única" que combina deporte, innovación y sostenibilidad.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado el "valor estratégico" de esta cita para la ciudad y su impacto como "motor económico y de proyección internacional". "Demostramos que nuestra ciudad está preparada para acoger eventos internacionales de primer nivel que impulsan la economía local, atraen turismo y sitúan a Granada en el mapa del deporte y la innovación", ha afirmado la primera edil.

Al hilo, la regidora ha animado a "todos los granadinos" a disfrutar de una jornada que "hará historia en nuestras calles y reforzará nuestro orgullo de ciudad viva y abierta al talento joven".

Con 730 metros de longitud y 17 curvas, el recorrido del circuito discurre por las principales calles del centro histórico mediante un trazado urbano "completamente vallado y protegido con barreras Tecpro, al estilo de los grandes circuitos de Fórmula 1".

Los karts 100% eléctricos garantizan una "competición sostenible, silenciosa y respetuosa con el entorno", en línea con la apuesta de Granada por un "modelo de ciudad verde, innovadora y comprometida con el medio ambiente".

Las actividades dieron comienzo a las 10,00 horas, con acceso gratuito a las zonas del circuito, y las carreras clasificatorias se celebrarán a partir de las 11,00 horas, seguidas por la gran final a las 17,00 horas, que podrá verse desde distintos puntos del recorrido y en una pantalla gigante instalada en Puerta Real. Asimismo, la jornada se completará con la 'Fan Zone' del Paseo del Salón, que abrirá sus puertas a las 16,00 horas con capacidad para más de 5.000 personas.

Este gran espacio contará con tres áreas principales, como las barras y 'foodtrucks', con oferta gastronómica para el público; un 'Village Sponsors' donde las principales marcas ofrecerán "experiencias inmersivas, muestras de productos y actividades interactivas", y un escenario principal con "retransmisión de las carreras, actuaciones musicales, sesiones de DJ y 'performances' en directo".

A partir de las 17,00 horas, la citada Fan Zone acogerá las actuaciones de JC Reyes, Yapi y Xiyo & Fernández, junto a DJs invitados que pondrán ritmo al ambiente festivo de la jornada.

La jornada concluirá con un 'afterparty' a las 22,00 horas, que cerrará con música, espectáculo y sorpresas un día "histórico" para la ciudad. Además, este evento contará con la dirección y narración en directo del periodista Antonio Lobato y del ingeniero Toni Cuquerella, desde el 'set' ubicado en la Fuente de las Batallas, donde también se realizará la retransmisión del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en colaboración con DAZN, lo que convertirá a Granada en el "epicentro mundial del motor" durante todo el fin de semana.

Entre los participantes destacan Lola Lolita, Ampeter, Peldanyos, Ceciarmy, Perxitaa, Marina Rivers, Los Buyer, Erra, JC Reyes y xBuyer, al frente de equipos patrocinados por grandes marcas como Amazon Prime Team, El Pozo King Racing, MediaMarkt Motors, Pepsi Crew, McAuto GP y Covirán Racing Team.

En total, los más de 30 creadores de contenido participantes suman más de 100 millones de seguidores en redes sociales, lo que garantiza una "repercusión superior a los 50 millones de visualizaciones" y convierte a Granada en "tendencia nacional e internacional" durante el fin de semana.

El formato de Kart Royale introduce innovaciones inspiradas en los videojuegos, como las 'Mistery Box', penalizaciones dinámicas y parrillas invertidas, que aportarán "emoción, estrategia y momentos virales a cada carrera".