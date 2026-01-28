La gripe baja en una semana doce puntos y está en los 14,8 casos por 100.000 andaluces, por debajo del umbral epidémico

Archivo - Vacunación contra la gripe - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tasa de incidencia de la gripe en Andalucía ha bajado en una semana casi doce puntos y se sitúa en los 14,8 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone estar por debajo del umbral epidémico (19 casos), aunque "la epidemia no se da por terminada hasta que no se acumulen dos semanas consecutivas por debajo de ese umbral".

Por provincias, Almería ha pasado de los 19,6 casos a los 13,1; Cádiz, de 34 a 18,4; Córdoba, de 31,4 a 11,9; Granada, de 25,8 a 11,8; Huelva, de 32,5 a 22; Jaén, de 19,5 a 9; Málaga, de 21,5 a 13,4 y Sevilla, de 36,9 a 22,6, según el detalle ofrecido por la Junta a preguntas de Europa Press.

La tasa de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) alcanzó la semana pasada los 330,2 casos por 100.000 habitantes, por debajo de los 355,6 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior. Por provincia, Almería ha pasado de 328,3 a 335,2; Cádiz, de 500,4 a 478,9; Córdoba, de 333,7 a 284,6; Granada, de 301,9 a 298,1; Huelva, de 321,6 a 306,3; Jaén, de 396,6 a 376,1; Málaga, de 260,3 a 229,7 y Sevilla, de 383,9 a 344,8.

En cuanto a vacunas, son 1.925.236 los andaluces inmunizados frente a la gripe, por encima del récord histórico; 775.558 frente a la covid y 45.639 bebés se han inmunizado frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis. Esto supone que el 94,8% de los menores de seis meses ya están protegidos.

Por provincias, en Almería se han inmunizado 4.731 niños nacidos desde el 1 de abril frente al VRS, lo que supone una cobertura del 94,6%; en Cádiz, 5.585 (95,5%); en Córdoba, 3.905 (95,8%); en Granada, 4.892 (94,8%); en Huelva, 2.616 (96,3%); en Jaén, 3.007 (96,8%); en Málaga, 8.035 (92,1%) y en Sevilla, 10.580 (95,9%).

La campaña de vacunación frente a la gripe ha protegido a 155.283 personas en Almería; 242.999 en Cádiz; 202.239 en Córdoba; 238.018 en Granada; 106.361 en Huelva; 178.702 en Jaén; 348.125 en Málaga y 452.992 en Sevilla. Finalmente, 54.861 personas en Almería se han vacunado frente a la covid; 94.312 en Cádiz; 76.816 en Córdoba; 94.724 en Granada; 42.855 en Huelva; 62.560 en Jaén; 139.528 en Málaga y 209.902 en Sevilla.