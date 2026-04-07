Los gruistas en huelga piden con una concentración en el Ayuntamiento de Córdoba "la implicación" del alcalde

Concentración de los gruistas en huelga ante el Ayuntamiento, con el apoyo de PSOE y Hacemos Córdoba. - UGT

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha tenido lugar una nueva concentración de los gruistas de torre de la provincia que están en huelga, esta vez ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para "exigir la reanudación de las negociaciones de subida de salario" con la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, "ante el bloqueo impuesto" por ésta, demandando los trabajadores "la implicación" del alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), para que intermedie.

A este respecto y según han informado los sindicatos UGT y CCOO en un comunicado conjunto, los trabajadores ha accedido al Ayuntamiento, durante la celebración de un Pleno extraordinario, y en el que han recibido "el apoyo de los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba", por boca del portavoz socialista, Antonio Hurtado, y de la edil de la coalición de izquierdas Irene Ruiz.

El delegado sindical de UGT FICA Córdoba y portavoz del colectivo de trabajadores de grúas torre, Antonio Herencia, ha dicho que los gruistas están ya "hartos de descalificaciones por parte de Costrucor, porque cuando una patronal insulta a un colectivo profesional demuestra que no quiere negociar, solo imponer", avisando el sindicalitas que los gruistas no van a retroceder "ante ninguna amenaza ni desprecio".

Por su parte, el responsable de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO Córdoba, David Quintana, ha señalado que "esto ya se está extendiendo demasiado" y ha lamentado que "Costrucor ni siquiera tiene considerado en sus planes emprender una negociación seria", porque lo que "se está confirmando es que aquí Costrucor lo que quiere, con esta huelga de los gruistas de Córdoba, es poner un cortafuegos, porque es algo que se va a dar en el resto de provincias de Andalucía".