El grupo Efecto Mariposa presenta este viernes su disco 'Vuela' en la sala Prince de Granada

Publicado 01/04/2019 17:20:24 CET

GRANADA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Efecto Mariposa presentará su disco 'Vuela' este próximo viernes en la sala Prince de Granada capital, en un concierto a las 22,30 horas, en el marco de su gira de teatros y auditorios que está llevando a sus integrantes por toda la geografía española.

Según ha informado la organización, el dúo que conforman Susana Alva y Frasco Ridgway sacó su séptimo disco este pasado año 2018, tras cuatro años de silencio, y "avalado por una impecable trayectoria artística que cuenta con éxitos indiscutibles de venta, público y crítica".

Tras el arranque de actuaciones de este último trabajo, que ya ha sido presentado en salas y en festivales, Efecto Mariposa se ha embarcado en una gira de teatros y auditorios por toda la geografía española, con "un repertorio y una puesta en escena que serán modeladas para la ocasión".

Efecto Mariposa tiene el récord de permanencia en listas de radio con su single 'No me crees', y tuvieron también un amplio reconocimiento por su versión del clásico 'El mundo'. Otro de sus temas, 'Por quererte', fue Premio 40 a la Mejor Canción del Año, y la versión en inglés de 'No me crees' fue sintonía de la American's Cup.