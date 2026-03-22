El Grupo Popular de Jaén valora la inversión de la Junta con la renovación del IES Santa Catalina de Alejandría

Archivo - La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén Maribel López - PP - Archivo

JAÉN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha destacado la reciente inauguración de las nuevas instalaciones del IES Santa Catalina de Alejandría, una actuación impulsada por la Junta de Andalucía que ha supuesto una inversión de 4,5 millones de euros y que permite mejorar de forma notable las condiciones educativas en la ciudad.

La concejal del Grupo Popular, Maribel López, ha destacado que "esta actuación demuestra que cuando hay voluntad política y gestión eficaz, las inversiones llegan y se materializan en mejoras reales para los ciudadanos", al tiempo que ha subrayado que el Gobierno de Moreno continúa cumpliendo con Jaén en materia educativa, informa en un comunicado.

En este sentido, López ha recordado que desde el año 2019 la Junta ha ejecutado más de medio centenar de actuaciones en centros educativos de la capital, con una inversión superior a los 22 millones de euros, entre los que destaca el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, una demanda histórica de los jiennenses.

A ellos se suman nuevos proyectos actualmente en marcha, como la ampliación del IES Santa Teresa. Una cifra que, a su juicio, "refleja una apuesta decidida por la educación pública de calidad, con infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades del alumnado".

La concejal popular ha señalado que estas inversiones no solo mejoran las instalaciones educativas, sino que también contribuyen a generar oportunidades, fijar población y fortalecer el futuro de la ciudad, "apostando por el talento de los jóvenes jiennenses y por un modelo de crecimiento basado en la formación".

En referencia a las obras en el IES Santa Catalina, Maribel López ha subrayado "el enorme trabajo coordinado entre la Delegación de Desarrollo Educativo de Jaén y la directiva del centro, que han hecho posible mantener la actividad educativa en medio de las obras, reubicando al alumnado en diferentes sedes y contando con la comprensión, el compromiso y la colaboración de toda la comunidad educativa".

Por último, Maribel López ha destacado que esta apuesta por la mejora de las infraestructuras educativas va acompañada de medidas que refuerzan el acceso y la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas. Así, ha valorado el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía de avanzar hacia la gratuidad de Infantil a partir de 1 año, una iniciativa que beneficiará a miles de familias jiennenses.

La concejal ha señalado que "no solo se invierte en edificios modernos y eficientes, sino también en facilitar la conciliación y apoyar a las familias con medidas reales que suponen un ahorro directo y mejoran la calidad de vida", subrayando que se trata de "una política útil que demuestra que hay otra forma de gobernar, centrada en las personas y en resultados tangibles".