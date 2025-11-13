Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba apoyan crear mesa de trabajo para políticas de prevención ante el acoso escolar

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba guardan un minuto de silencio en el Pleno Ordinario por la muerte de 'Fosforito'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, PSOE, Hacemos y Vox-- han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario una declaración institucional, apoyando a la Asociación MIA, para crear una mesa de trabajo permanente, liderada por la Delegación de Educación, en la que se desarrollen políticas locales de prevención, sensibilización y acompañamiento a las víctimas de acoso escolar y sus familias, contando con Servicios Sociales, psicólogos, educadores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.

En la sesión ha intervenido la presidenta de la Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar (MIA), Pilar Bascón. En algo más de un año desde el nacimiento de la entidad, hna atendido a más de 150 familias que han consultado aspectos que cumplían el perfil de acoso escolar.

Ante ello, los grupos han acordado que la capital se unirá a la Red de Ciudades Libres de Acoso Escolar, un proyecto en el que la Asociación Antibullying ABSA de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la primera de España declarada Ciudad Antibullying, trabaja "de forma incansable" durante estos últimos años, "porque para acabar con este mal necesitamos el apoyo de todas y cada una de las instituciones".

Así, con motivo de "caminar en una misma dirección y luchar juntos desde cualquier tipo de perfil social --familias, menores, adultos, profesionales de la educación, políticos etc--", los grupos han expresado su apoyo y compromiso en la lucha contra el 'bullying' y a favor de una Ciudad Libre de Acoso Escolar.

En este caso, se concienciará y formará al profesorado "de manera adecuada y amplia" sobre el 'bullying', ya sea desde los centros de Educación Infantil y Primaria, así como a las familias para que puedan detectar posibles casos --ya sea víctima o acosador/a-- y "actuar de inmediato".

Al igual que en la lucha contra la violencia de género, se visibilizará el acoso escolar a través de carteles en centros educativos, plazas, marquesinas, anuncios en televisión local, etc., a la vez que se brindarán recursos y apoyo a las víctimas de acoso, así como a sus familias, para garantizar su bienestar y seguridad.

Igualmente, se establecerán políticas internas "claras" y protocolos de intervención efectivos para "abordar cualquier incidente de acoso que ocurra dentro de los centros"; participar activamente en eventos comunitarios y promover campañas institucionales para sensibilizar a la sociedad contra el 'bullying' y trabajar en la creación de entornos seguros.

Además, se evaluarán y revisarán regularmente las políticas y prácticas para "garantizar su eficacia y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de la comunidad"; se fomentará "la empatía y el respeto entre los estudiantes" a través de programas de educación emocional y habilidades sociales.

Y se celebrará cada 2 de mayo el Día Mundial contra el Acoso Escolar, de forma que el Ayuntamiento convoque a medios y ciudadanía para realizar una concentración a las puertas del Consistorio, se desplieguen banderolas o emblemas conmemorativos, se dará lectura a un manifiesto en defensa de los derechos de la infancia y de la convivencia escolar, y se sumará activamente a cualquier evento que "haga visible esos días tan relevantes en la lucha contra el acoso escolar".

EL APOYO A LOS AUTÓNOMOS

En otro orden de cosas, PP, PSOE y Hacemos han aprobado una moción de apoyo a los autónomos, con la abstención de Vox, en la que han instado al Gobierno, concretamente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a seguir dialogando con las asociaciones de trabajadores autónomos en el seno de la mesa de diálogo social para evaluar económicamente la situación de los últimos tres años y acordar un nuevo calendario para los próximos años, e instar a que la nueva propuesta de cuotas vaya acompañada de una mayor protección social de los autónomos.

De igual modo, han pedido al Ejecutivo central que tenga "un diálogo permanente y transparente" con las asociaciones de trabajadores autónomos para "diseñar un sistema de cotización justo, previsible y adaptado a la realidad económica, rediseñando los tramos de cotización con carácter progresivo y proporcional a sus ingresos de manera que se posibilite que tanto sus cuotas como prestaciones se igualen a las de los asalariados". Y han demandado al Ministerio de Hacienda que "no adopte nuevas medidas fiscales o normativas sin diálogo y acuerdo de todos los agentes sociales".

Entre otras mociones, los cuatro grupos han aprobado una para la mejora integral del barrio de Electromecánicas, y el PP y Vox han apoyado otra de apoyo a la ampliación de la red eléctrica en el norte de la provincia, concretamente en los valles del Guadiato y Pedroches, con abstención de PSOE y Hacemos, y para pedir a Adif que ponga a disposición de los cordobeses las 140 viviendas vacías y sin uso que tiene en la ciudad, con abstención de Hacemos y en contra PSOE.

Mientras, se ha rechazado una moción del PSOE para garantizar la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, a la vez que se han aprobado enmiendas del PP a una moción de Hacemos sobre la limpieza urbana y servicio público de Sadeco y a otra del PSOE sobre actuaciones en el Distrito Sur.

DIFUNDIR LA CULTURA GITANA

Asimismo, los grupos han respaldado una declaración institucional por los 600 años de la presencia del pueblo gitano en España, en la que el Consistorio subraya "la necesidad de llevar a cabo en el ámbito local actuaciones en materia de participación, planificación y sensibilización" a tal efecto, dado que "dar a conocer la cultura y la historia del pueblo gitano y difundir la cultura gitana resulta esencial para combatir el antigitanismo y fomentar la igualdad".

Al hilo, el Ayuntamiento expresa "el compromiso firme con la inclusión e igualdad de trato hacia la comunidad gitana, prestando especial atención a las mujeres gitanas, asegurando su voz en el diseño de políticas públicas que les afecten directamente", a la vez que continuará trabajando, en coordinación con el conjunto de administraciones y entidades representativas del pueblo gitano, "para hacer realidad el compromiso ético de fomentar una sociedad más justa, libre de discriminación y respetuosa con las culturas que la integran".

SUBIDA SALARIAL Y AYUDAS DEL IMAE

Por otra parte, se ha aprobado un incremento de las retribuciones correspondientes a 2024 para el personal eventual del Ayuntamiento, con el 0,5%, sobre retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, en aplicación del artículo 6.2 del Real Decreto Ley 4/2024 de 26 de junio y la resolución de 2 de julio de 2025 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, con el voto a favor de PP y PSOE y en contra Hacemos y Vox.

Dicha votación se ha repetido con el mismo resultado en la subida salarial del 0,5% para los órganos directivos del Consistorio, en aplicación del citado artículo, así como para el personal capitular, del 0,5%.

También, ha salido adelante un crédito en el presupuesto del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) por 300.000 euros para gastos generales y el Plan Estratégico de Subvenciones 2025 de dicho ente, en este caso con el respaldo del PP y el voto en contra de la oposición, desde la que el PSOE no ha descartado acudir a la justicia por el citado plan, "por trato de favor a personas allegadas", según el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, algo que ha negado la edil de Cultura, Isabel Albás.

Y se ha aprobado de modo inicial un expediente de modificación de crédito del presupuesto del año 2025, mediante la concesión de un crédito, por 106.769,91 euros para financiar la instalación de nuevas marquesinas y postes de paradas en diversas barriadas periféricas y polígonos industriales, entre otros puntos, como la creación de la nueva Dirección General de Estudios Jurídicos, Coordinación y Adaptación Normativa, adscrita a la Delegación de Presidencia.