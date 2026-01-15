Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba piden al Gobierno "un firme compromiso" para convertir la N-432 en autovía

Archivo - La carretera N-432 a la altura del término municipal cordobés de Espiel. - 112 - Archivo

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, PSOE, Hacemos y Vox-- han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario una moción conjunta para instar al Gobierno de España a que adquiera "un firme compromiso" para la conversión de la N-432 en autovía y que "constate que está entre sus prioridades inmediatas".

Igualmente, los cuatro grupos han demandado al Ejecutivo central "buscar una solución urgente que dé agilidad al proyecto y que no se quede en mejoras puntuales en la vía".

Por otra parte, PP y Vox han aprobado una enmienda de los populares a una moción del PSOE, con abstención de PSOE y Hacemos, sobre un plan de impacto en la barriada Arcángel-Arenal y en el resto de la ciudad por la puesta en marcha de la nueva Comisaría de Policía Nacional.

Al respecto, han instado al gobierno municipal a "realizar una adecuada planificación para la dotación de los servicios previstos en el desarrollo urbanístico y de servicios públicos del equipamiento de la nueva comisaría en la barriada, en colaboración y diálogo con los representantes vecinales y del Cuerpo Nacional de Policía Nacional que allí se va a establecer".

Ha salido adelante una enmienda a una moción del PSOE, con apoyo de PP y Vox y en contra PSOE y Hacemos, sobre la mejora de la seguridad de los conductores de Aucorsa y del servicio de taxi, en la que se acuerda "seguir avanzando en la colaboración con Policía Nacional y Policía Local para la prevención y resolución de cualquier incidente que pueda afectar al personal de Aucorsa en la prestación del servicio, valorando conjuntamente la implementación de nuevas medidas".

Asimismo, se recoge ampliar la línea de ayudas al taxi incluyendo mecanismos que refuercen la seguridad e instar al Gobierno de España a que "inicie los cambios legislativos oportunos para que se reconozca a los conductores de cualquier medio de transporte público la condición de prestadores de un servicio público para que las agresiones cometidas contra ellos sean consideradas atentado contra la autoridad a los efectos del artículo 550 del Código Penal".

DEPENDENCIA, GUARDIA CIVIL Y AUTÓNOMOS

Se ha aprobado una enmienda del PP a una moción de Hacemos, con apoyo de PP y Vox, abstención del PSOE y en contra Hacemos, sobre el derecho a la Dependencia en Andalucía y la dignificación del servicio de ayuda a domicilio en Córdoba, en la que solicitan a la Junta de Andalucía "la ampliación del presupuesto del programa de dependencia a favor de las entidades locales, incluyendo cambios en los perfiles de contratación de profesionales, y que sea constante en el tiempo y no puntual para de esa forma favorecer el seguir reduciendo los plazos de resolución".

También, mantener que desde el Consistorio "se supervise con una periodicidad mensual el estricto cumplimiento del convenio y pliego de condiciones del contrato de ayuda a domicilio municipal". "En caso de incumplimientos, se impondrán las sanciones y/o indemnizaciones que vengan recogidas en las cláusulas administrativas, según ley", han subrayado.

En otro orden de cosas, PP, Vox y Hacemos, con la abstención del PSOE, han respaldado una propuesta para instar al Gobierno de España a la trasposición completa de la normativa europea que permite la aplicación de un régimen especial del IVA para trabajadores autónomos y pequeñas empresas.

Con la misma votación ha salido adelante una moción en apoyo al mantenimiento, desarrollo y mejor dotación de recursos humanos y materiales a la Guardia Civil en su despliegue y labor en el ámbito del territorio andaluz, tras rechazarse una enmienda a la totalidad del PSOE. También, se ha aprobado una iniciativa de Vox, con respaldo del PP y la abstención de PSOE y Hacemos, para la catalogación, conservación y puesta en valor de los cementerios municipales.

Y se ha tomado conocimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre el nombramiento del exsecretario del Pleno Valeriano Lavela como director general de Estudios Jurídicos, Coordinación y Adaptación normativa con efectos desde el día 1 de enero de 2026.