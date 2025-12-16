Grupos de izquierda piden una comparecencia de Moreno por el cribado de cáncer de mama en el Pleno del Presupuesto

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de izquierda del Parlamento de Andalucía, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, han registrado una solicitud de cambio de orden del día del Pleno de la Cámara autonómica, que este miércoles y jueves afronta el debate final del proyecto de Presupuesto para 2026, con idea de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparezca y se incluya así un nuevo punto.

Los tres grupos registraron este lunes esta petición, que justifican con la necesidad de evaluar "la situación actual y novedades del plan de choque del programa de cribado para la detección precoz de cáncer de mama y esgrimen en este sentido que "persiste la gravedad" de esta crisis de gestión sanitaria y recriminan al Gobierno andaluz que "siga sustrayendo al Parlamento una información completa y veraz sobre las causas y el alcance de la situación generada".

Se remiten los grupos firmantes a las últimas declaraciones que hizo al respecto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este viernes en Barcelona durante la presentación de su libro 'Manual de convivencia', donde sostuvo que el 99% de las 2.317 afectadas por retrasos con los resultados de las mamografías, según el censo que hizo la Junta, no tenían cáncer.

Tras esgrimir que el presidente andaluz situó en "un acto comercial" en una Jefatura de Servicio el problema detectado con los retrasos en la comunicación de los resultados de las mamografías dudosas, consideran por ello que debe ser Juanma Moreno quien comparezca ante el Pleno de la Asamblea legislativa autonómica porque "es lo que procede".

Suman el argumento de que "ha contado lo que no se explica en el Parlamento", además de apuntar que "es la persona que ha designado a los cuatro consejeros de salud que por algo de acción y de omisión han tenido responsabilidad en lo sucedido".

Al margen del escrito de la iniciativa se han pronunciado los autores. En rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha justificado esta solicitud conjunta de los tres grupos de oposición de la izquierda para que el presidente de la Junta "comparezca a lo largo del Pleno" de esta semana que comienza este miércoles tras "una modificación del orden del día" para que "cuente qué es lo que ha pasado" con los cribados.

Ha incidido en señalar que Moreno debe dar "explicaciones de la 'a' a la 'z' de lo que ha pasado" y contar "de verdad y de una vez por todas qué ha ocurrido, quiénes son los responsables, cuántas mujeres de verdad están afectadas, qué medidas se han puesto en marcha" desde la Junta, "cuántas mujeres han enfermado, qué medidas van a tomar para resarcir esta situación y para atender inmediatamente a las mujeres".

"Por eso pedimos que el señor Moreno Bonilla comparezca y que el Pleno del Parlamento de mañana no sea para cantar villancicos, como pretende el presidente de la Cámara", porque "hay muchas familias en Andalucía que por la gestión negligente" del Gobierno del PP-A "no les va a apetecer cantar villancicos" esta Navidad, ha advertido Mario Jiménez.

"DEBE DAR LOS DATOS QUE HA INSINUADO EN UN ACTO DE VENTA DE LIBROS"

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha sostenido que Moreno "debe comparecer" este miércoles en la Cámara autonómica al argumentar que "debe dar allí los datos oficiales que ha insinuado en un acto privado suyo de venta de libros en Barcelona", antes de reclamarle que "de una buena vez diga la verdad".

Nieto, quien se ha preguntado "cuántas mujeres han sido afectadas según el Servicio Andaluz de Salud y cuántas de las que le han repetido las pruebas han desarrollado efectivamente cáncer", ha argumentado que hay "información que está evitando dar al Parlamento y a la opinión pública andaluza tienen la obligación de ofrecerla".

"Ya tienen todos los datos a su disposición y quienes no los tienen son ni las mujeres afectadas por su desatención y por su negligencia ni el conjunto de la oposición, que se lo estamos reclamando desde hace meses", ha remachado su consideración en este sentido.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, afirmaba este lunes la necesidad de "dar explicaciones" por parte de Moreno y de esa forma que "comparezca esta misma semana en el Pleno" al señalar sus "declaraciones infames" en el acto de presentación del libro en Barcelona.

García ha considerado que Moreno cometió "una auténtica falta de respeto" con las mujeres andaluzas al señalar ese 99% de pacientes que no han desarrollado cáncer e inferir entonces que ese 1% de enfermas equivaldría a "entre 20 y 25 mujeres", ha abundado.

Ha sostenido que "aunque fuera una sola mujer" quien estuviera enferma de cáncer entre dicho colectivo, "ya merece todo el respeto, y no que el presidente de la Junta la trate con ese desdén", antes de recordar que Moreno vino "a decir" que "lo importante" para él es que el PP-A bajó "un 6%" de intención de voto en las encuestas, "pero ya han vuelto a subir otra vez", así que "no pasa nada, y esto ya se ha acabado".