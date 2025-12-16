PP-A rechaza petición de partidos de izquierda de que Moreno comparezca sobre el cribado: "Un intento de manipulación"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 16 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha rechazado la petición conjunta de los grupos de PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparezca en el Pleno del Parlamento este miércoles para informar sobre el plan de choque para hacer frente al fallo en el cribado de cáncer de mama, al considerar que se trata de un nuevo intento de "manipulación".

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, después de que los tres grupos de izquierda hayan registrado una solicitud de cambio de orden del día del Pleno de la Cámara autonómica, que este miércoles y jueves afronta el debate final del proyecto de Presupuesto para 2026, para incluir una comparecencia de Juanma Moreno sobre el asunto del cribado de cáncer de mama.

"Lo que están haciendo los tres grupos de izquierda con este tema desde el primer día es un intento de manipulación, siempre una sobreactuación y un intento de estirar el chicle", ha dicho Martín, quien ha añadido que esos grupos han "ido fracasando estrepitosamente en todas esas intentonas, no solo a nivel político, sino que incluso a nivel judicial han ido siendo desactivadas".

Ha defendido que el Gobierno andaluz "se tomó muy en serio el error en la comunicación de los cribados del cáncer de mama" y a día de hoy, tres meses después de aquello, se ha atendido a "todas las mujeres; se ha establecido una comisión de seguimiento de los cribados; se ha creado un comité de expertos para que no vuelvan a suceder situaciones de ese tipo, y se está acometiendo "una auténtica revolución y un auténtico nuevo sistema de administración dentro del servicio público de salud en Andalucía".

Se ha mostrado convencido de que la gran mayoría de los andaluces ha percibido "este intento leal de solucionar ese problema" por parte de la Junta y también ha percibido la "utilizando de mentiras y la manipulando de asociaciones de mujeres con cáncer" por parte de la oposición, con el fin de "desgastar al gobierno de Juanma Moreno".

Ha indicado que los partidos de izquierda han hecho eso con la "colaboración necesaria, nada más y nada menos", que del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y de la ministra de Sanidad, Mónica García: "De todo el entramado monclovita, que se ha tirado de cabeza, pensando que tenían una oportunidad de erosionar y desgastar el buen nombre del presidente de Andalucía".

En referencia a María Jesús Montero, el portavoz del grupo del PP-A ha señalado que le "inquieta como responsable político, pero también como ciudadano" que el nombre de la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta sea "sinónimo de sospechas de corrupción al más alto nivel".

Ha indicado que en los "escandalosos casos de corrupción que se están viendo y de acoso sexual a mujeres", aparecen "nombres y apellidos de socialistas andaluces", algunos formando parte "del equipo directo" de la líder del PSOE andaluz.

Así, se ha referido por ejemplo, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que fue "interventor general en la Junta de Andalucía" cuando Montero era consejera de Hacienda y que "se lo llevó a Madrid a presidir" la citada sociedad estatal.

"Y resulta que es una cabeza destacadísima de este nido de corrupción", ha agregado Toni Martín, seguro de que "van a salir más nombres en los próximos días del entorno más cercano de la señora Montero".

Martín ha señalado que las "serias dudas" que tenía hace unos meses de que Montero finalmente sea la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026 ya se están convirtiendo en "certidumbres" tras lo que está aconteciendo.

Ha agregado además que el barómetro del Centra hecho público ayer lunes arroja que el PSOE-A sacaría en esas elecciones el "peor resultado de la historia". "Y trajeron a la señora Montero con la excusa de que había que superar el desastroso resultado que había obtenido el señor (Juan) Espada hace tres años y medio", ha apuntado.