PSOE-A teme que Moreno "utilice" la crisis de los cribados de cáncer como "estrategia editorial" para "vender" su libro

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha trasladado este martes su "sensación" de que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "utiliza" la crisis de los cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza como "estrategia editorial" para promocionar y "vender" su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', y ha advertido de que "sería repugnante" que así fuera.

Así lo ha trasladado el diputado socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado las referencias que a esta crisis realizó Juanma Moreno el pasado viernes durante un acto de presentación de dicho libro en Barcelona.

Mario Jiménez ha denunciado la "absoluta falta de empatía" que, en su opinión, volvió a demostrar el presidente 'popular' con unas declaraciones en las que, según ha sostenido, evidenció que no es "capaz de ponerse en el lugar de una persona y de su familia que ha enfermado porque ha puesto su vida y su salud en manos de un gobierno inhumano, muy poco diligente, negligente que, en vez de poner todos los medios para prevenir y curar esa enfermedad, ha tenido una actitud de absoluta indolencia e inhumanidad".

Tras criticar que Moreno hablara en un "contexto privado" del número de mujeres afectadas por el fallo del programa de cribados que habían desarrollado cáncer, el representante del PSOE-A ha señalado que "da la sensación" de que el presidente de la Junta "ha decidido dar estos datos para vender libros, para que se hable" de esa obra de reciente publicación, "reservándose ese tipo de datos escabrosos que las editoriales te piden para las campañas de promoción".

"Sería absolutamente repugnante que el señor Moreno Bonilla esté utilizando el proceso que ha llevado a la enfermedad a estas mujeres en Andalucía para vender más libros", y "que sea una estrategia editorial", según ha aseverado Mario Jiménez sobre la hipótesis de que se esté recurriendo a "ningunear, cosificar y utilizar la enfermedad de estas mujeres para vender libros".

El diputado socialista ha insistido en criticar que una "información que venimos pidiendo al presidente de la Junta desde hace semanas y meses", Moreno "no sea capaz de trasladarla en sede parlamentaria, y ni siquiera cuando se le ha preguntado por parte de los medios de comunicación en Andalucía", y en cambio "la dé en medio de una campaña de promoción editorial de ese libro que le han escrito" al líder del PP-A "otros con el dinero de todos los andaluces", ha agregado.

Tras advertir además de que Moreno "llegó a trasladar" en dicho acto en Barcelona que las mujeres afectadas por estos fallos eran "400 más" que las aproximadamente 2.300 de las que habla la Junta oficialmente, Mario Jiménez ha puesto de relieve que "el 'tapavergüenzas' del Gobierno", en referencia al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, "intentó" este lunes "reconducir" esta situación "ante la magnitud del desastre comunicativo y de gestión" del presidente.

Al hilo, ha criticado también la "actitud desalmada" de Moreno al "vincular la enfermedad de mujeres" con "resultados electorales", al señalar que la crisis de los cribados "le había costado" una pérdida de seis puntos de intención de voto al PP-A, "demostrando que es un témpano de hielo", según ha censurado.

PETICIÓN DE "RECTIFICACIÓN PÚBLICA" DE MORENO

"Hay que ser muy mala persona para medir el drama que ha entrado por las puertas en miles de familias, la inquietud, la preocupación por una gestión negligente del cáncer no en vidas, sino en puntos electorales", ha aseverado Mario Jiménez para señalar que "tiene que producirse, en primer lugar, una rectificación pública" por parte del "propio presidente de la Junta de Andalucía", a quien instan desde el PSOE-A a pedir "perdón por pronunciarse de esa manera frívola y absolutamente intolerable impropia de un presidente" del Gobierno andaluz.

De igual modo, ha sostenido que Moreno tiene que comparecer en el Parlamento para "explicar qué ha pasado, y más después del desastre" del pasado viernes en dicha presentación del libro 'Manual de convivencia', según ha agregado antes de concluir que "no hay estrategia ni de (Antonio) Sanz ni de Canal Sur que tape esa vergüenza nacional que fue escuchar al presidente de la Junta de Andalucía expresarse en esos términos".