Guadix (Granada) recomienda no consumir agua de la red municipal por aumento de turbidez a causa del temporal

Archivo - Una persona toma un vaso de agua del grifo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GUADIX (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

Aguas de Guadix ha informado que, como medida preventiva, recomienda a la ciudadanía no consumir el agua de la red de abastecimiento municipal hasta nuevo aviso, debido a un aumento puntual de la turbidez ocasionado por las condiciones meteorológicas adversas.

Según ha explicado la entidad en una nota, el agua no debe utilizarse para beber ni para la preparación de alimentos, aunque puede emplearse para otros fines.

Aguas de Guadix y el Ayuntamiento han asegurado que están trabajando de manera coordinada para resolver la situación lo antes posible, y que informarán puntualmente de cualquier novedad a través de los canales oficiales.