Ausencia de balasto justo en la zona del siniestro en Adamuz, donde constataron la existencia de un bache no auscultado desde dos meses antes del accidente, pese a aumentar. - GUADIA CIVIL

Los peritos judiciales indican que "la antigüedad de cualquier material siempre contribuye al deterioro de sus prestaciones"

MONTORO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil transmite a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero murieron 46 personas y hubo más de 150 heridos, que el balasto y las traviesas en la zona del accidente datan del año 1990.

Así lo expone la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en su informe del 23 de noviembre sobre la evolución de la investigación del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que explica que en el tramo entre los kilómetros 316 al 320, en la parte correspondiente a la vía 1, había 37 metros de balasto reciclados del año 2023, 332 metros de balasto nuevo del año 2025 y 3.631 metros balasto original del año 1990, si bien precisan que "en el punto concreto del descarrilamiento y su entorno más próximo el balasto databa del año 1990".

Al respecto, los agentes señalan que "queda pendiente de determinar en el informe de los peritos judiciales, si la antigüedad del balasto tuvo algún tipo de incidencia en la rotura de la vía".

En cuanto a las traviesas, del tramo entre los citados kilómetros, se recoge que en la parte correspondiente a la vía 1 había 62 metros reciclados del año 2023, 554 metros nuevos del año 2025 y 3.384 metros de traviesas originales del año 1990. En este caso, puntualizan que "en el punto concreto del descarrilamiento y su entorno más próximo las traviesas databan del año 1990".

En relación a los carriles, indican que en ese tramo en la parte correspondiente a la vía 1 había 37 metros del año 2023 (Arcelor), 530 metros nuevos del año 2025 (Arcelor) y 3.433 metros del año 1990 (Ensidesa), recordando que "en el punto concreto del descarrilamiento, se unía un tramo de 256 metros del año 2025 con otro tramo de 1.319 metros del año 1990, con su correspondiente soldadura".

Respecto a la posible incidencia en la seguridad de la antigüedad de los materiales, los agentes han consultado a los peritos judiciales, quienes explican que "la antigüedad de cualquier material siempre contribuye al deterioro de sus prestaciones, por ejemplo geometría o resistencia". Por ello, agregan, "se establecen indicadores de desgaste o envejecimiento y planes de mantenimiento".

Al objeto de comprobar si Adif ha adaptado en sus normativas de mantenimiento, la antigüedad de los materiales, el tráfico ferroviario que soporta la vía de alta velocidad y especialmente el notable incremento de la intensidad de tráfico ferroviario, desde la entrada operativa de las nuevas operadoras, la Guardia Civil ha solicitado a Adif que aporte el plan de mantenimiento relativo a traviesas, balasto y carriles.

LAS SOLDADURAS

Sobre las soldaduras de la vía, en el informe del Instituto Armado se apunta que, según establece Adif en su normativa, "a la unión de cupones usados con nuevos se les debe aplicar la soldadura de fuerza R260, por lo que se habría colocado un kit de fuerza erróneo".

No obstante, lo anterior, esto lo explica Adif con "una corrección de errores que firma con fecha 29 de enero de 2026 --once días después del siniestro-- en una fe de errata que firma un inspector de soldaduras de Ayesa". En el citado documento, explica que "se produjo un error del soldador que anotó los kits correspondientes a las soldaduras 5 y 6 en la posición 3 y 4 y viceversa".

También, exponen que si un inspector de UTE actuó en las soldaduras aluminotérmicas efectuadas con ocasión de la actuación de renovación de desvíos en la zona de Adamuz, realizando ensayos de soldaduras mediante ultrasonidos, "como así consta en los informes de inspección aportados, no contaba con la certificación conforme a la norma".

En cuanto a la ejecución de la auscultación, se ha comprobado que de los ensayos efectuados sobre las soldaduras mediante la técnica de ultrasonidos "no se guardaban registros de ningún tipo, más allá de los informes presentados a su finalización, en los que todas las soldaduras fueron declaradas aptas". Por este motivo, "no era posible realizar un segundo análisis de los datos procedentes de la auscultación ultrasónica efectuada sobre la soldadura del kilómetro 318,681 en la vía 1, hilo externo, que se fracturó".

En relación a la auscultación por ultrasonidos de las soldaduras inspeccionadas por los técnicos aportados por la UTE, desde la Benemérita apuntan que "al no existir registros de las mediciones, sólo cabe 'confiar' en la formación, criterio y experiencia de los técnicos que realizaron el ensayo, según informa Redalsa, al ser preguntados por éste asunto".

Asimismo, se realizó la inspección visual y geométrica por parte de los técnicos de Ayesa. Sin embargo, "no se ejerció una supervisión documental de los kit instalados por los técnicos de soldaduras", añaden, para apostillar que "no fue, hasta después del accidente, que se solicitaron los datos relativos a los kits de soldadura, cuando Ayesa, corrigió el parte original con la nota aclaratoria".

Igualmente, abundan en que "no se puede acreditar documentalmente que la auscultación de ultrasonidos se realizara, puesto que no hay constancia de ningún registro en Adif que indique ni el acceso a la vía de los técnicos, ni de los trabajos en el tramo de vía, donde se encontraban las soldaduras a auscultar".

Sin embargo, sí constan en partes de trabajo de Redalsa, en la manifestación de los dos técnicos que supuestamente la realizaron, y de un técnico de la UTE que los acompañó a realizar la auscultación.

En caso de que se realizara la auscultación de ultrasonidos, subrayan que "uno de los técnicos no reunía los requisitos exigidos por la normativa; no tenía acreditado el nivel exigido", a la vez que "no se habría cumplido la normativa de Adif relativa a accesos a vía y realización de trabajos".

"LOS DEFECTOS PUDIERON TENER UNA INCIDENCIA DIRECTA EN LA ROTURA DEL CARRIL"

Mientras, el informe recoge que en el punto kilométrico del accidente "existía igualmente un defecto de geometría según se aprecia en el resultado de la auscultación geométrica de fecha de 13 de octubre de 2025". "Dado que la última auscultación realizada es del 21 de noviembre de 2025 y que posteriormente no se efectuó ninguna otra, no es posible determinar documentalmente el estado en el que se hallaba este carril en la fecha del accidente", aseveran, para manifestar que "la presencia de estos defectos justamente en ese kilómetro pudo tener una incidencia directa en la rotura del carril".

Por otra parte, advierten de la caída de tensión en la vía, "tal y como quedó registrado en el sistema del día 17 de enero que perduró hasta el momento del accidente el 18 de enero". Así, se precisa que "esa variación de la tensión de forma sostenida a lo largo del tiempo no es habitual, tras el estudio de la serie aportada", al tiempo que se explica que desde la primera caída de tensión de la vía 1 y hasta el accidente, circularon por ese tramo un total de 47 trenes.

Entretanto, desde la empresa Thales, tras una solicitud de datos de información técnica, detallaron a final de septiembre de este año que "para que el sistema detecte la rotura de carril es necesario modificar toda la infraestructura eléctrica de la línea y reconfigurar los retornos de corriente de catenaria, cambiar el concepto de puesta a tierra de los carriles, modificar las conexiones de los postes de catenaria e incrementar el número de circuitos de vía por cantón en toda la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla".