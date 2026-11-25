Ausencia de balasto justo en la zona del siniestro en Adamuz, donde constataron la existencia de un bache no auscultado desde dos meses antes del accidente, pese a aumentar. - GUADIA CIVIL

Apuntan que la soldadura rota estaba "ligeramente fuera de rango geométrico" junto a otras más y avisan del "riesgo de seguridad"

MONTORO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) asegura que el pequeño bache --a nivel plataforma-- "justo en el punto de la rotura" de la vía en Adamuz, donde se registró el siniestro ferroviario el domingo 18 de enero que causó la muerte de 46 personas y hubo más de 150 heridos, se detectó en auscultaciones dinámicas y geométricas en septiembre de 2025, "se había corregido, pero reapareció en octubre". En noviembre "se auscultó y el bache había aumentado con respecto a octubre", pero "no se volvió a auscultar antes del accidente".

Así lo explica la Aitat en su informe de 20 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre el estado de avance de la investigación técnica del accidente, remitido a través de la Guardia Civil a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa, y en el que indican que a tal efecto "se analizan los procedimientos, incluidos planes y ejecución, del mantenimiento de la línea".

Sobre la rotura del carril, señalan que el análisis del laboratorio sigue pendiente. Se realizará una medición del desgaste del carril sobre las muestras, antes de su traslado a laboratorio, con una herramienta adquirida por la Aitat. Se han analizado partes de soldadura y documentación de su ejecución. "En su momento se detectaron algunas incongruencias --comunicadas al Juzgado--, pero esta circunstancia no es concluyente, ya que deberá contrastarse con los resultados aportados por los laboratorios una vez se lleven a cabo los análisis", añaden.

También indican que "se han revisado otras soldaduras en la misma actuación de Adamuz y se han detectado algunas fuera de rango geométrico", a la vez que describen que "la soldadura sobre la que se produjo la rotura estaba ligeramente fuera de rango geométrico". "Esto es debido a que no se estaba interpretando correctamente el procedimiento del SGS por parte de los supervisores --se estaba aplicando una tolerancia que en realidad se refería al margen de error de la regla de medición--", precisan, para subrayar que "hasta no contar con resultados de laboratorio no podrá determinarse si esta circunstancia puede considerarse relevante en la rotura".

47 ROTURAS DE CARRIL EN DIEZ AÑOS

Asimismo, han analizado el histórico de roturas de carril en la Alta Velocidad y han constatado 47 roturas de carril a lo largo de diez años. De esas 47 han sido analizadas en laboratorio por Adif 23 de ellas. De esas 47, 13 han sido roturas en soldaduras. De esas 13 se han analizado siete, de las que "seis han sido por defectos de ejecución, sólo una ha sido por defecto superficial que ha progresado". Esto apunta a "la efectividad de los métodos de supervisión actuales para detectar defectos de ejecución y los posteriores métodos de auscultación para detectar defectos previos a la rotura", resaltan desde la Aitat.

No obstante, sobre la detección de la rotura, se ha realizado un avance por los investigadores y se aprobó el día 28 de octubre una recomendación previa que está publicada en la web de la autoridad. Así, advierten de que "se ha identificado un riesgo de seguridad relacionado con la ausencia de detección de roturas francas de carril, entendiendo por tales aquéllas que provocan separación física del carril en toda la sección vertical".

Durante la investigación, han constatado que, "tras producirse una rotura de estas características en el lugar del accidente, ésta permaneció sin ser detectada un período prolongado, durante el cual continuaron circulando trenes por el punto afectado". El análisis de instalaciones ha puesto de manifiesto que "los sistemas existentes no garantizan la detección de este tipo de roturas antes del paso de la siguiente circulación".

Así, declaran que "la permanencia sin detectar de la discontinuidad producida por rotura franca permite el paso de circulaciones sobre una condición anómala de la vía y prolonga el tiempo de exposición al riesgo", de modo que "la detección temprana de roturas constituye una barrera de seguridad destinada a reducir dicho tiempo de exposición".

"RIESGO IDENTIFICADO" Y RECOMENDACIONES

Al hilo, los investigadores mantienen que "el riesgo identificado y las circunstancias observadas en la investigación hacen necesario valorar si las medidas actualmente disponibles proporcionan una mitigación suficiente de este riesgo en la red de alta velocidad, así como analizar soluciones técnicas que permitan mejorar la detección de este tipo de roturas, y, en su caso, implantarlas".

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 2/2024, de 1 de agosto, trasladan que "no es necesario esperar a la publicación del informe final para formular recomendaciones de seguridad". En consecuencia, y "con el fin de que las actuaciones dirigidas a reducir el riesgo identificado puedan iniciarse sin esperar a la finalización de investigación, este documento tiene por objeto fundamentar la formulación de recomendación de seguridad con carácter previo al informe final", todo ello para "adoptar medidas que garanticen la detección temprana de las roturas francas de carril".

Así, transmiten que "la ausencia de detección de la rotura de carril en Adamuz ha supuesto una condición que, en caso de haber sido evitada, habría impedido, con toda probabilidad, el descarrilamiento del tren Iryo, y su posterior colisión con el tren Alvia".

La zona en la que se produjo el accidente fue objeto, aproximadamente ocho meses antes, de una actuación de renovación de desvíos. La rotura de carril se produjo en las proximidades de una de las soldaduras realizadas en el marco de dicha actuación, en la zona de transición entre el carril nuevo y el existente.

"La presumible permanencia de la rotura durante aproximadamente 22 horas y el paso de 47 circulaciones sobre el punto afectado sin que se produjera su detección ponen de manifiesto el riesgo asociado a la falta de detección temprana de roturas francas de carril", remarcan.

ENTREVISTAS CON AFECTADOS Y LA RESPUESTA EN LA EMERGENCIA

Respecto a la seguridad pasiva, los investigadores analizan qué fue lo que causó lesiones a los viajeros y están determinando las posibles recomendaciones referidas a sistemas de retención de equipajes y cinturones. Para ello, han entrevistado a 161 afectados y se han realizado reuniones con el equipo forense que realizó las autopsias de los fallecidos. Están pendientes, al menos, 186 entrevistas.

Se ha constatado en el Alvia que algunos elementos acabaron desprendidos de sus anclajes --mesas y asientos-- que, "según normativa, tendrían que resistir ciertos niveles de aceleración". Así, exponen que "queda pendiente calcular las aceleraciones efectivas a las que se vieron sometidos dichos elementos en el accidente, no se descarta que las aceleraciones que debían de soportar se viesen superadas en el momento del impacto".

Por otra parte, un investigador de refuerzo estudia los planes internos de respuesta de las compañías Iryo, Renfe y Adif, incluyendo planes de evacuación. Otro investigador de refuerzo analiza la respuesta de los servicios externos --112, bomberos y sanitarios--. "Este análisis se ve dificultado por la falta de información", apostillan.

Además, ven "necesario analizar la eficacia de la asistencia psicológica, así como la cobertura de la asistencia por parte de las empresas ferroviarias a familiares y allegados", a la vez que se ha advertido de que "las categorías para indemnización establecidas por el Reglamento del SOV (1989) podrían ser objeto de actualización". "Las cuantías de las indemnizaciones también son potencialmente revisables, a falta de estudiarse en profundidad", afirman.