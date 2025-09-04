La Guardia Civil cerró agosto con 15 intervenciones de rescate en zonas de montaña y barrancos en Granada

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha realizado 15 intervenciones de rescates a senderistas o barranquistas durante el pasado mes de agosto, con un total de 18 personas rescatadas, de entre 22 y 79 años, en diferentes puntos de la provincia, concretamente en los términos municipales de Castril, Trevélez, Capileira, Quéntar, Padul, Monachil, Otívar y Lentegí.

Dichas intervenciones no solo se repitieron, en su tónica habitual, los fines de semana, sino también en días laborables. Asimismo, los lugares con personas accidentadas que más se repitieron volvieron a ser parajes como Siete Lagunas (Trevélez) y Los Cahorros (Monachil) o el barranco de Río Verde (Otívar), según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa este jueves.

En 12 de las 15 operaciones de rescate llevadas a cabo, los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Granada tuvieron que intervenir junto a la tripulación del helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada (UAER), para "garantizar una evacuación rápida y segura de los accidentados".

El análisis de estas actuaciones revela que más del 50 por ciento de los rescatados realizaban actividades de senderismo o alpinismo estival en solitario o en pareja. Por otro lado, las lesiones más frecuentes atendidas fueron luxaciones y fracturas de tobillos y hombros, derivadas principalmente de caídas o resbalones, en especial en zonas de río.

Otro de los factores recurrentes fue el cansancio y la desorientación, muchas veces asociado a la falta de preparación física, carencia de equipamiento adecuado o ausencia de agua y comida suficientes. La Guardia Civil ha destacado la importancia de "ir dotados de una buena equipación y portar agua y comida suficiente para la actividad realizada".

En este contexto, uno de los rescatados, gracias a estar provisto de saco de dormir y víveres, pudo pasar la noche donde se accidentó hasta que fue factible la intervención del helicóptero de la UAER a primera hora del día siguiente.