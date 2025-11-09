La Guardia Civil de Córdoba finaliza la campaña de larga duración de control de peso

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba ha finalizado la campaña de control de peso, de larga duración, de vehículos pesados, realizada en fechas recientes. Dicha campaña se ha desarrollado a nivel nacional, en fechas recientes, donde los especialistas de transportes de la Guardia Civil estuvieron durante las 24 horas del día en diferentes puntos de las carreteras de la provincia.

Según ha explicado el instituto armado en una nota, dicha campaña va enfocada a controlar principalmente a vehículos destinados al transporte de mercancías, por el peligro potencial que supone en carretera para el resto de los usuarios de la vía cuando camiones y furgonetas circulan con exceso de peso.

De este modo, se han controlado algo más de 550 vehículos, de los que el 10% circulaban con exceso de peso, el 6% con infracciones a los tiempos de conducción y descanso, dos conductores arrojaron resultado positivo en la prueba de detección de drogas, así como otras infracciones de documentación y otras cuestiones generales.

Finalmente, la Guardia Civil ha incidido en la importancia de respetar los límites máximos de carga del vehículo, pues "los excesos pueden provocar fallos mecánicos en los mismos, daños en las carreteras, aumentan drásticamente el riesgo de sufrir un siniestro vial debido a la mayor distancia en el frenado en caso de emergencia, pérdida de estabilidad, así como cambios generales en el comportamiento del vehículo".