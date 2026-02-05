La Guardia Civil dedica "todo el personal disponible" a labores de auxilio en Córdoba

Un agente de la Guardia Civil vigila un salto de agua en el Camino de Conquista a Fuencaliente, en el límite de demarcacion de Córdoba y Ciudad Real. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba ha informado en la tarde noche de este jueves de que "todo el personal disponible" está actualmente trabajando en "las labores de auxilio que precise la población" afectada por la subida de los cauces de los ríos y las distintas incidencias provocadas por las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en los últimos días y provocados por la borrasca Leonardo.

Según ha informado la Benemérita, los agentes están actuando principalmente "en los municipios demarcación de la Guardia Civil afectados por la Cuenca del Guadalquivir", así como "en la zona de la Subbética".

En este contexto, la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, ha expresado este jueves que, en el marco de la borrasca Leonardo, desde la Subdelegación "se están coordinando los múltiples trabajos de los diferentes organismos del Estado en nuestra provincia, que se están llevando a cabo en colaboración y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, a disposición de la Junta de Andalucía".

Dentro de la Guardia Civil, ha detallado que "420 efectivos se encuentran desplegados en todo el territorio provincial", que han colaborado en el desalojo viviendas y personas en puntos como Priego de Córdoba, Baena, Lucena, Palma del Río, Carcabuey, Pedro Abad, Villa del Río, Villafranca, Moriles y Puente Genil. Por parte de Policía Nacional, "190 efectivos se encuentran desplegados y 160 en alerta", que han colaborado en el desalojo de viviendas en la demarcación de Córdoba y en Cabra-Lucena.

Además, López ha agregado que más de 80 efectivos de la Jefatura Provincial de Carreteras del Estado, más otros tantos efectivos de empresas de mantenimiento y conservación, trabajan en la red de carreteras del Estado para su funcionamiento en perfectas condiciones. Por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se han puesto 160 efectivos que realizan trabajos de seguimiento de la red hidrológica, así como 17 personas que durante 24 horas están manteniendo el SAIH.