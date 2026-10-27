La Guardia Civil desplegará helicópteros y drones con visión nocturna para blindar la campaña de la aceituna en Jaén

Reunión para coordinar el dispositivo de seguridad y control laboral en la campaña de aceituna en Jaén - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desplegará helicópteros y drones con visión nocturna para blindar la campaña de la aceituna en la provincia de Jaén, donde se va a desplegar un dispositivo especial diseñado por la Comandancia de Jaén en el que participará la totalidad de su personal disponible para prevenir y perseguir los delitos en el ámbito rural durante la campaña oleícola 2026/2027.

Así lo ha informado este martes el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, tras presidir la reunión de coordinación de los dispositivos de seguridad y control laboral para este periodo agrícola.

En el encuentro de trabajo han participado los máximos responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la provincia; la jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Cristina Padilla; la jefa de la Oficina de Extranjería, Beatriz Valle; y la jefa de la Inspección de Trabajo, Mariola Palacios.

Durante la reunión, Fernández ha destacado que "la coordinación, comunicación y colaboración entre todos los agentes involucrados resulta clave para garantizar la seguridad en la campaña de aceituna y que ésta se desarrolle con la máxima normalidad".

El dispositivo de seguridad de la Guardia Civil combinará labores de prevención, mediante un incremento de la vigilancia en los tajos y en los lugares de compra de aceituna, con tareas de investigación a cargo de las unidades de Policía Judicial, el Seprona y los seis equipos específicos ROCA, ubicados en los municipios jiennenses de Baeza, Martos, Jaén, La Carolina, Andújar y Beas de Segura.

Asimismo, están previstos refuerzos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), del Escuadrón de Caballería y del servicio aéreo en caso de ser necesario.

Por su parte, la Policía Nacional activará un operativo específico en las ciudades donde tiene competencias --Jaén, Úbeda, Linares y Andújar-- para garantizar la seguridad en los puntos de recepción y en el transporte del fruto.

Los agentes realizarán visitas directas a los tajos, vigilancias en los accesos a los puntos de recepción y controles de transporte, complementando su actuación con un despliegue en materia de extranjería en toda la provincia que incluirá el reparto de dípticos informativos sobre la contratación de ciudadanos extranjeros.

En el ámbito laboral, la Inspección de Trabajo ejecutará un plan de actuación específico para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, de la Seguridad Social y de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Con el objetivo de prevenir la contratación irregular y promover el respeto a los derechos de los trabajadores, el equipo de inspección realizará visitas exhaustivas a fincas, almazaras y cooperativas para controlar las condiciones de trabajo, la regularidad en la contratación y el uso seguro de la maquinaria.

El subdelegado del Gobierno ha apuntado también que durante la pasada campaña 2025/2026 se registró una disminución del 26 por ciento en el número de hechos delictivos, así como una reducción del 40 por ciento en los kilogramos de aceituna sustraídos en comparación con el periodo anterior.

En total, se sustrajeron 226.150 kilos de aceituna, de los cuales las fuerzas de seguridad lograron recuperar 42.611 kilos, realizando además un total de 546 inspecciones en olivares, almazaras y cooperativas.

Finalmente, Manuel Fernández ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y del sector agrario para alertar de cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales, como el teléfono 062 o la aplicación Alertcops, que permite el envío inmediato de imágenes, vídeos y ubicación a la Guardia Civil.