La Guardia Civil despliega un dispositivo especial con más de 90 agentes en Córdoba por el paso de La Vuelta Ciclista

Cerca de 180 guardias civiles velarán por la seguridad de la etapa murciana de La Vuelta entre Cartagena y Lorca - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desplegará este domingo, 6 de septiembre, un dispositivo especial de seguridad con más de 90 agentes en la provincia de Córdoba con motivo de la 15ª etapa de la 81ª edición de la Vuelta Ciclista a España 2026, que discurrirá por territorio cordobés y tendrá su llegada en la capital.

Con motivo de esta etapa, la Guardia Civil realizará en la calle Julio Romero de Palma del Río un acto de presentación de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), creada para garantizar la seguridad y cobertura de la Vuelta Ciclista a España, según ha informado el Instituto Armado en una nota.

La UMSV estará integrada por 132 guardias civiles, que contarán con 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo, además de un helicóptero. A este dispositivo se sumará el establecido por la Guardia Civil de Córdoba, que contará con 30 agentes y 15 vehículos de Seguridad Ciudadana, así como otros 30 guardias civiles y 14 vehículos del Subsector de Tráfico. El operativo contará también con el apoyo de agentes de otras especialidades del Cuerpo.

Asimismo, coincidiendo con la llegada de la 15ª etapa a Córdoba, la Guardia Civil acercará su labor a la ciudadanía a través de un stand institucional instalado en el denominado 'Parque Vuelta', espacio habilitado por la organización en el Paseo de la Victoria.

En este espacio se ofrecerá una exposición de medios y material específico perteneciente a distintas unidades de la Guardia Civil, con el objetivo de mostrar a la población parte de los recursos y capacidades con los que cuenta el Cuerpo. La entrada al espacio será libre para todos los asistentes