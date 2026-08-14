La Guardia Civil detiene a dos personas al desmantelar un punto de venta de droga en Noalejo (Jaén)

Droga intervenida en Noalejo. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas al desmantelar un "activo punto logístico de acopio y distribución" de drogas que había generado una "notable alarma social" en el municipio.

Esta "importante operación" contra el tráfico de sustancias estupefacientes tuvo lugar el pasado 1 de agosto, con un amplio dispositivo que culminó con la entrada y registro de un domicilio en la citada localidad.

Durante la actuación, fueron detenidas dos personas, de 46 y 48 años, vecinos de Noalejo y Guadix (Granada), como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, según ha informado este viernes el Instituto Armado.

Además, se incautaron aproximadamente un kilo de cocaína y dos kilos de sustancia de corte empleada previsiblemente para la adulteración y corte de la droga. Se encontraba distribuida en paquetes compactos y fraccionada en dosis individuales, perfectamente acondicionada y dispuesta para su distribución y venta final.

En el registro, los agentes también intervinieron 26.000 euros de efectivo en billetes fraccionados y una escopeta que presentaba modificaciones.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ordenó el ingreso en prisión de uno de los arrestados.