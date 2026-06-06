La Guardia Civil detiene a tres personas tras desmantelar un punto de venta de droga en Priego de Córdoba

Resultado de un operativo de la Guardia Civil en Priego de Córdoba (Córdoba). - GUARDIA CIVIL

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo, elaboración y tráfico de drogas, ha detenido en Priego de Córdoba (Córdoba) a tres personas como presuntas autoras, entre otros delitos, de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Según ha indicado el Instituto Armado, la actuación, coordinada por el Puesto de la Guardia Civil de Priego de Córdoba, ha permitido comprobar la existencia de un punto de venta de drogas establecido en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas. Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro del inmueble, sobre el cual se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas.

Fruto del registro practicado, la Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas, al desmantelamiento de un punto de venta de drogas muy activo, establecido en dicha localidad y a la intervención de más de 45 gramos de cocaína y heroína, diversas pastillas de MDMA y Metadona, unos 150 gramos de marihuana, así como numerosos objetos que están siendo objeto de estudio, por si pudieran ser procedentes de hechos delictivos, tales como pequeños electrodomésticos, herramientas, teléfonos móviles, dos tablets y cinco teléfonos móviles, varias armas blancas y tres armas de aire comprimido.

Como consecuencia de la actuación policial se ha detenido a tres personas, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los detenidos, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Córdoba, y personal de seguridad ciudadana de la Compañía de Lucena y del Puesto Principal de Priego de Córdoba.