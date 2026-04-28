La Guardia Civil esclarece cinco delitos de estafa a empresas de Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla y Barcelona

Agente de la Cibercomandancia de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido cinco delitos de estafa con el método Business Email Compromise (BEC) y otro por suplantación de estado civil que ha dejado cinco empresas afectadas en Granada, Málaga, Córdoba, Barcelona y Sevilla, tras recibir de forma engañosa y fraudulenta correos electrónicos suplantando a proveedores habituales con los que tenían importes pendiente próximos a su abono.

Según informa la Benemérita en una nota, la Guardia Civil recibió en su sede electrónica una denuncia telemática relatando hechos delictivos compatibles con una estafa, que una vez analizada corresponde con el método BEC. Tras la recepción de la denuncia por parte de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se procedió de manera inmediata a solicitar a la entidad bancaria el bloqueo de los fondos transferidos de forma fraudulenta, bloqueando cautelarmente la cantidad de 59.000 euros cuyo origen en distintos importes y desde varias empresas no se acreditó legalmente.

Durante la investigación por el equipo '@' de la Cibercomandancia se constató la existencia de otras cuatro empresas de diferentes provincias estafadas, en las mismas fechas y mediante el mismo 'modus operandi' con la misma cuenta destinataria de los fondos estafados.

Los ciberdelincuentes imitaban el correo electrónico con el que las empresas y los proveedores solían comunicarse asiduamente solicitando un cambio del número IBAN de cuenta bancaria a la vez que adjuntaban certificados de titularidad de dicha cuenta falsificados, suplantando a una entidad bancaria para una total apariencia de legitimidad.

El equipo '@' de la Cibercomandancia, una vez obtenido cautelarmente el bloqueo de las cantidades estafadas, llevó a cabo la oportuna investigación donde se integraron las denuncias de las empresas afectadas que fueron formalizadas en diferentes unidades policiales.

Una vez analizados los movimientos bancarios y su trazabilidad, la documentación falsificada y los datos vinculados a la cuenta destinataria se logró identificar al presunto responsable de los hechos, residente en Asturias pero actualmente en paradero desconocido, dando traslado de las diligencias instruidas a la autoridad judicial de Pravia en Asturias.