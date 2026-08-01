Guardia Civil de Granada lamenta la muerte de Júper, uno de sus perros más destacados en la lucha contra el narcotráfico

Imagen del perro Júper, detector de drogas del Servicio Cinológico. - GUARDIA CIVIL GRANADA

GRANADA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha lamentado el fallecimiento de Júper, perro detector de drogas del Servicio Cinológico, cuya extraordinaria trayectoria profesional estuvo estrechamente vinculada a la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Granada.

Según ha informado la Benemérita en una nota, durante sus años de servicio, Júper participó en numerosos dispositivos policiales, controles preventivos e investigaciones, especialmente en el Puerto de Motril y en las principales vías de comunicación de la provincia.

"Su capacidad, disciplina y excepcional olfato permitieron localizar grandes cantidades de sustancias estupefacientes ocultas en vehículos, camiones, equipajes y compartimentos especialmente acondicionados", han detallado.

A lo largo de su carrera, participó en la aprehensión de más de quince toneladas de hachís, además de importantes cantidades de cocaína, marihuana y otras sustancias estupefacientes y dinero. Sus intervenciones contribuyeron también a la detención de más de 300 personas relacionadas con el tráfico de drogas.

Entre sus actuaciones más relevantes figura la localización, en marzo de 2021, de más de 763 kilos de hachís y 25 kilos de marihuana ocultos entre los palés transportados por un camión semirremolque. La droga fue descubierta durante una intervención de especial dificultad desarrollada con el apoyo del Subsector de Tráfico de Granada. Júper intervino asimismo en otras importantes operaciones.

En 2015 localizó 306 kilos de hachís ocultos en el doble fondo del techo de un vehículo; en 2018 participó en la aprehensión de más de 482 kilos de hachís escondidos en la cabina de un camión y, meses después, en el descubrimiento de otros 728 kilos ocultos en distintos dobles fondos de un semirremolque.

Su trabajo no se limitó a la detección de drogas. Júper fue también el primer perro detector de estupefacientes enviado por FRONTEX a Croacia para colaborar en la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, reflejo de su preparación, versatilidad y prestigio profesional.

Como reconocimiento a sus extraordinarias actuaciones, fue el primer perro distinguido con la Mención de Honor al Mérito Canino de la Guardia Civil y el único que recibió esta distinción en dos ocasiones, convirtiéndose en una figura emblemática y en un referente dentro de la institución. Júper, que tenía 13 años, continuó prestando servicio hasta fechas muy recientes.

En julio de 2025 volvió a resultar decisivo en el Puerto de Motril al localizar cerca de tres kilos de hachís ocultos en el doble fondo de un camión procedente de Tánger. Más allá de sus excepcionales resultados operativos, Júper fue un compañero fiel, noble y entregado.

La relación con su guía se cimentó durante años de trabajo, confianza y convivencia, hasta convertirlo en un miembro más de la gran familia de la Guardia Civil de Granada. La Comandancia ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento a Paco, el guardia civil que lo cuidó, adiestró y acompañó durante toda su vida y hasta su último aliento.

A su juicio, "ambos compartieron innumerables jornadas de servicio y forjaron un vínculo difícil de expresar únicamente con palabras". "Júper deja tras de sí una trayectoria ejemplar y un recuerdo imborrable entre todos los componentes de la Guardia Civil de Granada", han valorado desde la Guardia Civil, destacandi que su trabajo contribuyó "de manera decisiva" a proteger a la sociedad, a combatir el narcotráfico y a retirar de la circulación enormes cantidades de sustancias estupefacientes.