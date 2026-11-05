La Guardia Civil de Granada realiza siete rescates en montaña durante el puente

Archivo - Helicóptero del GREIM de la Guardia Civil. Archivo. - 112 - Archivo

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Granada ha llevado a cabo siete rescates entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, coincidiendo con el puente festivo del Día de Todos los Santos.

El primero tuvo lugar el sábado 31 de octubre, a primera hora de la tarde, en las inmediaciones del refugio de la Carihuela, en Sierra Nevada, término municipal de Monachil. Un ciclista de 57 años sufrió una caída y se lesionó una rodilla, lo que le impedía continuar.

Los especialistas del GREIM y la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada se desplazaron al lugar y una vez allí le inmovilizaron la pierna con una férula y lo trasladaron en helicóptero hasta un centro hospitalario de Granada para que recibiera asistencia médica.

Al día siguiente, el domingo 1 de noviembre, a media mañana, una senderista de 50 años tropezó durante una ruta por el área recreativa de Prado Negro, en Huétor Santillán, y no podía continuar por su propio pie.

Dos especialistas se desplazaron hasta el lugar, le inmovilizaron la pierna, que presentaba una posible fractura de peroné y la trasladaron en camilla hasta su vehículo, desde donde un acompañante de la rescatada la llevó al hospital.

El lunes 2 de noviembre, el GREIM intervino en dos ocasiones. A mediodía, un senderista de 22 años se lesionó una rodilla tras sufrir una caída en la ruta de Los Cahorros, en Monachil. Cuatro especialistas acudieron al lugar, le inmovilizaron la pierna y lo portearon en camilla hasta la zona de aparcamiento, donde quedó a cargo de los servicios sanitarios.

Esa misma tarde, un joven de 21 años que había pasado la noche en el refugio de La Caldera se sintió indispuesto en las inmediaciones del Mulhacén II, en el término municipal de Trevélez, y no podía realizar el descenso.

Dos especialistas y el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil acudieron a la zona. El joven, con síntomas compatibles con un posible cuadro de mal agudo de montaña, fue evacuado, junto a su acompañante, al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.

PERROS ATRAPADOS

El último rescate se produjo en la mañana del martes 3 de noviembre en la Rambla de los Volaores, en Dúrcal. Dos perros de caza que no habían regresado tras una jornada cinegética el día anterior, habían quedado atrapados en una zona escarpada de la que no podían salir.

Su propietario los oía ladrar, pero no podía llegar hasta ellos, por lo que decidió pedir ayuda a la Guardia Civil. Dos especialistas se desplazaron hasta la zona donde se encontraban los animales, descendieron hasta el lugar donde se escuchaban los ladridos, en algunos tramos en rápel, y localizaron a los animales algo más alejados de lo previsto.

Tras esperar a que los perros perdieran el miedo y se acercaran a ellos, les colocaron un arnés específico y ascendieron por la pared opuesta cargándolos a la espalda. Uno de los animales estaba tan cansado que se negaba a caminar y tuvo que ser porteado durante todo el recorrido.

Tras unas cinco horas, los dos perros fueron entregados en buen estado a su propietario. A esta actividad se sumaron otras dos intervenciones fuera de la provincia.

El mismo 31 de octubre, tras finalizar el rescate de la Carihuela, los especialistas del GREIM de Granada y la tripulación de la Unidad Aérea se desplazaron a Priego de Córdoba para evacuar a un senderista que se había lesionado una pierna en las inmediaciones del pico de la Tiñosa.

Inmediatamente después, acudieron a la provincia de Cádiz en apoyo del GREIM de Ubrique para rescatar a una senderista que había sufrido una lesión en un tobillo.