La Guardia Civil investiga a dos personas por construir una casa en suelo rústico protegido en Adamuz (Córdoba)

El Seprona investiga a dos personas por construir sin licencia una casa en suelo rústico protegido en Adamuz. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna, en el marco de la operación 'Fasciata', desarrollada en el término municipal de Adamuz (Córdoba), donde han construido una casa, sin licencia y en suelo rústico de especial protección del medio natural.

La investigación, según detalla la Benemérita en una nota, se inició tras un requerimiento de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Córdoba, que trasladó al Seprona diversa documentación e informes elaborados por Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

En ellos se alertaba de la ejecución de unas obras de edificación en las proximidades de un nido de águila perdicera (Aquila fasciata), en cuyo interior apareció muerta una cría de esta especie protegida. A raíz de esta información, el Seprona realizó la inspección de las obras y recabó del Ayuntamiento de Adamuz y demás organismos implicados la documentación relativa a la clasificación urbanística de los terrenos y las autorizaciones administrativas correspondientes.

De esta forma, los agentes comprobaron que las obras se habían ejecutado, presuntamente, sin la preceptiva licencia urbanística y sobre un suelo rústico de especial protección del medio natural e incluido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Córdoba.

Además, la Guardia Civil obtuvo un informe técnico del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, en el que se concluía que la escasa distancia entre las obras y el nido pudo provocar molestias incompatibles con el periodo reproductor de la especie. Estas circunstancias habrían motivado el abandono temporal del nido por parte de los progenitores, con la consiguiente muerte de la cría.

A la vista del resultado de la investigación y de los informes técnicos incorporados a las diligencias, la Guardia Civil procedió a la investigación de dos personas, como presuntas responsables de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna.

De forma paralela, por las irregularidades detectadas en el ámbito administrativo, el Seprona ha formulado las correspondientes denuncias ante el Ayuntamiento de Adamuz y la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.