La Guardia Civil investiga la muerte por arma blanca de un vecino de Lopera (Jaén)

Archivo - La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando la muerte por arma blanca de un vecino de Lopera (Jaén), de 37 años, ocurrida en la madrugada de este domingo.

Minutos antes de las 00,30 horas, una llamada telefónica pedía ayuda al 112 para asistir a una persona que se encontraba herida en un domicilio de la Avenida de San Isidro, en Lopera.

Desde el 112 se ha indicado a Europa Press que se pasó el aviso a los servicios sanitarios, a Policía Local y a Guardia Civil. No obstante cuando se personaron los servicios sanitarios, el hombre ya había fallecido y se limitaron a certificar el fallecimiento.

Todo apunta a que el fallecido presentaba heridas de arma blanca y que falleció a consecuencia de un shock hipovolémico. No obstante, desde la Guardia Civil se ha indicado a Europa Press que se está a la espera de conocer el avance de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento e ir acotando la investigación.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, Carmen Torres, ha emitido un comunicado el que traslada, en nombre de toda la corporación, "sus condolencias a la familia y amigos del fallecido". Además de hacer una llamada a la "unidad" de la población, también aboga por "dejar trabajar a la Guardia Civil y a la policía judicial" para que se pueda esclarecer lo ocurrido.

También las redes sociales del Ayuntamiento se han llenado de condolencias y pesar por esta muerte.