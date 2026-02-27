Guardia Civil y Policía Local rescatan a un hombre tras sufrir una caída en su finca de Adamuz (Córdoba)

La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local rescata a un hombre tras sufrir una caída en su finca del término municipal cordobés de Adamuz, concretamente en el paraje de la Serrezuela Baja. - GUARDIA CIVIL

ADAMUZ (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local ha rescatado a un hombre tras sufrir una caída en su finca del término municipal cordobés de Adamuz, concretamente en el paraje de la Serrezuela Baja, donde se encontraba inmóvil, tirado en el suelo.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la central COS comunicó el aviso a la patrulla en servicio del puesto de la Guardia Civil de Adamuz y a la patrulla del Seprona de Montoro, a la vez que solicitó apoyo para la localización de la persona accidentada a la Policía Local de Adamuz que, tras una complicada aproximación a la zona por lo escarpado del terreno y el difícil acceso al lugar, los agentes lo localizaron.

Al respecto, la víctima había sufrido una caída y se había fracturado una pierna, motivo por el que se encontraba inmóvil, pero consciente. Rápidamente, el Instituto Armado facilitó la llegada de servicios sanitarios al lugar del accidente y, una vez la víctima fue estabilizada por estos, los agentes portearon al accidentado en una camilla portátil hasta una zona de evacuación más accesible, siendo esta acción dificultada por la fuerte lluvia y la orografía del terreno. Finalmente, los agentes lograron transportar al herido hasta una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La Guardia Civil ha recomendado la descarga de la aplicación AlertCops para comunicarse de manera rápida, gratuita y precisa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de emergencia. Las personas con dificultades auditivas o de comunicación oral también pueden utilizarla.

Esta aplicación sirve para notificar un acto delictivo, avisar de una alerta de seguridad a las Fuerzas policiales, recibir avisos y alertas de interés en el ámbito de la seguridad ciudadana. En el caso de notificar hechos delictivos o conductas ilícitas la app garantiza el anonimato de los denunciantes. Asimismo, permite recibir en los móviles mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.