La Guardia Civil remite a Fiscalía de Menores la investigación por la agresión a un menor en La Guijarrosa (Córdoba)

La Guardia Civil ha remitido a la Fiscalía de Menores las diligencias de investigación sobre la denuncia por la agresión sufrida por un niño de 13 años de edad por parte de otro menor alumno del mismo colegio del municipio cordobés de La Guijarrosa, tras una discusión relacionada con un cuento en el que el menor denunciado supuestamente profiere ofensas sobre él, durante la noche del día 31 de octubre.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación, después de que lo ha adelantado el diario digital 'Cordópolis', tras haber denunciado la familia los hechos y la Junta de Andalucía activó los protocolos de acoso y ciberacoso ante un supuesto caso de acoso escolar.

Al respecto, la Benemérita ha analizado la denuncia de la familia del menor agredido, las testificales de personas que presenciaron la agresión, así como documentación que la Guardia Civil había solicitado al colegio en el que ambos niños se encuentran escolarizados.

Según informaron desde la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Ejecutivo andaluz, desde la administración regional han abierto el protocolo por este supuesto caso desde finales de octubre y tanto el centro como la inspección educativa están en coordinación.

Mientras tanto, la Guardia Civil abrió diligencias sobre los hechos ocurridos sobre las 22,00 horas del día 31 de octubre, después de que la madre del menor recibió una llamada de otros padres alertándola de que su hijo estaba siendo agredido por otro niño de su colegio. El menor tuvo que ser atendido de las lesiones en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La familia recoge en su denuncia que el niño ha tenido "más problemas" con el menor denunciado desde hace "diez años, como agresiones, insultos y acoso", produciéndose tanto en el centro educativo, como fuera del horario lectivo.

LABOR DE LA JUNTA

Tras la denuncia presentada en la Guardia Civil por la familia del menor de 13 años, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, ha hecho un llamamiento general a la sociedad a "intervenir", para "evitar estas situaciones".

En concreto y en rueda de prensa, Copé ha explicado que "el colegio está al tanto de la situación, el protocolo está abierto, tanto de acoso, como de ciberacoso, y el colegio está haciendo un trabajo conjunto con el Servicio de Inspección, que también está ya actuando en la cuestión".

"Es decir --ha subrayado--, desde la Delegación Territorial, desde la Consejería, estamos interviniendo", pero sí ha insistido en que "esto no es una cuestión estrictamente educativa, que esto es una cuestión social, y todos, como sociedad, en su conjunto, tenemos que intervenir para evitar este tipo de situaciones".

EL AMPA

Por otro lado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro ha publicado un comunicado en el que ha manifestado su "firme rechazo a cualquier forma de acoso o violencia escolar, ya sea física, verbal, psicológica o social".

"Defendemos una escuela donde prevalezcan el respeto, la empatía y la convivencia en paz, valores fundamentales para el bienestar y el desarrollo de todo el alumnado", han trasladado, para agregar que creen "firmemente que la prevención y la actuación ante el acoso deben ser una prioridad". Por ello, han exigido que "los protocolos establecidos por la Administración educativa se apliquen de manera rigurosa y transparente, garantizando así la protección y el acompañamiento de todos los menores implicados".

Además, la asociación ha expresado que, dentro de su ámbito, seguirá "trabajando de forma constructiva y colaborativa con el centro educativo y las instituciones competentes para fomentar un clima escolar seguro, inclusivo y libre de miedo. Nuestro compromiso es con la convivencia, la educación y el bienestar de todos los niños y niñas de La Guijarrosa", han subrayado, al tiempo que han avanzado que organizarán el lunes una charla impartida por la Asociación MIA-Córdoba, especializada en la prevención y abordaje del acoso escolar.