La Guardia Civil rescata a un desaparecido en Guadalcázar y a un senderista en la sierra de Córdoba

La Guardia Civil durante la actuación de rescate al senderista en la Sierra de Córdoba. - GUARDIA CIVIL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos personas en la provincia de Córdoba, una de ellas desaparecida en la localidad de Guadalcázar y otra que se había perdido en la Sierra de la capital mientras realizaba senderismo, logrando poner a ambas a salvo en dos intervenciones distintas.

En el primer caso, el Instituto Armado tuvo conocimiento de la desaparición a través de una denuncia presentada en el Puesto de Almodóvar del Río, tras la ausencia de un hombre, mayor de edad y en situación de especial vulnerabilidad, que había abandonado su domicilio el día anterior sin motivo aparente y sin que se tuviera noticia de su paradero, según ha informado la Benemérita en una nota.

Ante ello, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda formado por cuatro patrullas de la Compañía de Córdoba, reforzadas por el equipo Pegaso, especializado en el uso de drones. Los agentes realizaron batidas por tierra y aire en distintos parajes del término municipal de Guadalcázar, especialmente en zonas frecuentadas habitualmente por el desaparecido.

La localización fue posible gracias al hallazgo, en el paraje conocido como Camino de Dehesa de Yeguas, de varias prendas de ropa que el hombre había ido dejando a su paso, lo que permitió orientar la búsqueda hacia esa zona. Finalmente, el varón fue localizado el 19 de junio tumbado en el suelo en el interior de un cañaveral, donde pedía auxilio.

El hombre presentaba signos de agotamiento y deshidratación tras haber permanecido toda la noche y parte de la mañana a la intemperie, expuesto a las altas temperaturas propias del mes de junio en la campiña cordobesa. Los agentes le prestaron una primera asistencia y organizaron su evacuación hasta un punto accesible para vehículos, desde donde fue trasladado a un centro de salud cercano.

De forma paralela, la Guardia Civil tuvo conocimiento ese mismo día, a través de una llamada recibida en la Central COS, de que un hombre que realizaba una ruta senderista por la Sierra de Córdoba se había separado del grupo con el que marchaba y se encontraba desorientado, exhausto y sin capacidad para retomar el camino por sus propios medios.

A partir de las coordenadas facilitadas por el propio afectado, una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Córdoba-Capital se desplazó hasta la zona e inició las labores de búsqueda, que se vieron dificultadas por la orografía abrupta del terreno y la densa vegetación.

Los agentes, guiados por señales acústicas a las que respondía el senderista, lograron acotar su localización en las proximidades del río Guadiato. Tras aproximarse al lugar, consiguieron finalmente acceder hasta él, comprobando que se encontraba agotado y desorientado, aunque en buen estado de salud, por lo que fue evacuado por los propios agentes hasta una zona segura.