Güéjar Sierra (Granada) reúne a unas 400 personas en el Día del Mayor y las Bodas de Oro de cinco parejas

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha rendido un emotivo homenaje a 400 personas mayores del municipio serrano, en un acto celebrado este fin de semana en la Sala Escénica, con el apoyo de la Fundación Caja Rural Granada, el cual ha incluido también la celebración de la Bodas de Oro de cinco parejas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Güéjar Sierra en una nota de prensa, esta celebración ha sumado al acto el ejemplo de que "el amor verdadero se cultiva con constancia y entrega".

Se trata de cinco parejas del pueblo. Rosario y José; Carmen y Domingo; Josefa y Manuel; María Teresa y José y Carmen y Francisco, quienes han revivido con emoción su enlace, ocurrido hace ya 50 años, ante la mirada orgullosa de sus vecinos y seres queridos.

"Gracias por enseñarnos que el amor verdadero se cultiva con constancia y entrega", ha expresado el alcalde de Güéjar Sierra, Jose Robles, en el marco de un homenaje lleno de cariño y reconocimiento a quienes han construido, con esfuerzo y amor, la historia del municipio del área metropolitana de Granada.