Guerrero vuelve a contar con abogado en un centenar de piezas separadas de los ERE

Publicado 21/09/2018 17:59:00 CET

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, vuelve a tener abogado que ejerza su defensa en un centenar de piezas separadas de la causa principal relativas a ayudas concretas otorgadas por la Consejería de Empleo entre los años 2001 y 2010, tras la renuncia del que fuera su primer letrado, Fernando de Pablo.

Los abogados Carlos Rodríguez Sierra y Rafael Ramírez-García del Junco, en un escrito presentado el pasado 11 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la causa de los ERE, y al que ha tenido acceso Europa Press, solicitaban a la titular del mismo, María Núñez Bolaños, la personación en un centenar de piezas separadas como defensa de Guerrero.

En una providencia, de 12 de septiembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Núñez Bolaños "tiene por personado y acreditado" para la defensa de Guerrero a Carlos Rodríguez Sierra y Rafael Ramírez-García del Junto, quienes finalmente asumirán la representación procesal del ex alto cargo de la Junta en menos de cien piezas pues de algunas de éstas ya se encuentra excluido por decisión de la instructora, según han precisado los letrados, en base al principio 'non bis in ídem' por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, ya que el ex director general está siendo enjuiciado en la Sección Primera de la Audiencia por el procedimiento específico de los ERE.

Hasta el pasado mes de abril Guerrero estuvo representado por el letrado Fernando de Pablo, si bien este abogado renunció a continuar en su defensa incluso en la conocida como pieza política de los ERE, donde la representación procesal del ex director general de Trabajo ha sido asumida por el letrado José Ávila.

Precisamente, Carlos Rodríguez Sierra y Rafael Ramírez-García del Junco ya llevaban la defensa de Guerrero en dos piezas separadas, las referentes a las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo a las empresas del exchófer del ex director general y que según declaró Francisco Trujillo fueron destinadas a copas, cocaína y fiestas; y en la causa abierta por la contratación de trabajadores de la empresa Umax para que realizaran las tareas de tramitación de las ayudas de los ERE. No obstante, estos dos letrados dejaron la representación de Guerrero en estas dos piezas.