Hacemos Córdoba afea el "abandono" del Templo Romano y exige un plan de mantenimiento para el patrimonio histórico

Estado del Templo Romano de Córdoba. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha criticado el estado de "abandono" que presenta el Templo Romano y ha criticado la "falta de planificación" del gobierno municipal para garantizar el mantenimiento de uno de los monumentos "más emblemáticos" de Córdoba.

La coalición ha lamentado que la "única respuesta" del Consistorio sea actuar de forma "puntual" cuando el deterioro resulta "ya evidente", después de que la vegetación espontánea alcance alturas de hasta 70 u 80 centímetros. "No puede ser que tengamos que denunciar una y otra vez la misma situación para que el gobierno municipal acometa un simple parcheo", han señalado desde Hacemos Córdoba en una nota.

En este sentido, el grupo municipal ha reclamado que el Ayuntamiento establezca un cronograma periódico de conservación y mantenimiento del Templo Romano, evitando que el monumento "vuelva a ofrecer una imagen de abandono cada pocos meses".

Para Hacemos Córdoba, la situación del Templo Romano "no es un caso aislado", sino un "ejemplo más del deterioro que, a su juicio, sufre la ciudad tras años de gestión del Partido Popular". Al hilo, la coalición ha afeado que "es habitual encontrar plazas y parques en mal estado, papeleras desbordadas, vegetación sin controlar, residuos acumulados en espacios públicos y un patrimonio histórico que continúa esperando actuaciones de conservación".

Entre esos ejemplos, Hacemos Córdoba ha señalado también el estado de la Ermita de la Aurora y de la muralla de la calle Adarve, espacios patrimoniales que, según la coalición, llevan "meses esperando actuaciones de mantenimiento".

Desde Hacemos Córdoba ha considerado que la conservación del patrimonio histórico no puede depender de actuaciones "improvisadas", sino de una "planificación estable" que garantice su protección. "El patrimonio forma parte del desarrollo histórico, social y económico de Córdoba y merece una atención permanente, no intervenciones esporádicas cuando el abandono ya resulta evidente", han sostenido.

Además, la coalición ha advertido de que el deterioro del patrimonio y del espacio público perjudica tanto a la ciudadanía como a las "miles de personas que visitan Córdoba cada año", proyectando una imagen que "no se corresponde con una ciudad Patrimonio de la Humanidad".

Por último, Hacemos Córdoba ha criticado que esta situación se produzca pese al "fuerte incremento" de la presión fiscal aprobado por el gobierno municipal. En este sentido, han apostillado que la tasa de basura acumula una subida del 52 por ciento en los últimos tres años, mientras que los resultados en materia de limpieza, mantenimiento urbano y conservación del patrimonio "están muy lejos de lo que merece Córdoba".

"La ciudad no puede seguir instalada en el abandono. Córdoba necesita planificación, mantenimiento y una gestión responsable de su patrimonio y de sus espacios públicos, porque ni los vecinos y vecinas ni quienes nos visitan merecen la imagen de deterioro que hoy ofrece la ciudad", ha concluido la coalición.