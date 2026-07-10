Hacemos Córdoba afirma que el alcalde impide el acceso a un informe de Icomos sobre un hotel frente a la Mezquita

Vista de la Mezquita y del entorno donde se plantea el nuevo proyecto hotelero. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha afirmado este viernes que el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), "está impidiendo el acceso al informe elaborado por Icomos", organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio, sobre un "proyecto hotelero previsto frente a la Mezquita".

La coalición de izquierdas ha recordado que fue el propio grupo municipal el que activó, en diciembre pasado, "una alerta patrimonial ante Icomos, tras la aprobación de una innovación urbanística para el inmueble situado en la calle Canónigo Torres Molina, al considerar que una actuación de estas características", y en el entorno de un bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, "debía contar con todas las garantías y un análisis de impacto patrimonial".

Tras esa alerta, "Icomos comunicó la elaboración de un informe que fue remitido, tanto al Ayuntamiento de Córdoba, como a la Junta de Andalucía". Desde entonces, Hacemos Córdoba ha solicitado en varias ocasiones acceso a dicho documento, "sin que el gobierno municipal del PP haya facilitado su consulta".

La coalición considera que esta negativa supone una "falta de transparencia" y ha asegurado que el informe, "una vez finalizado y remitido oficialmente a la administración competente, forma parte del expediente administrativo. Por tanto, los concejales tienen derecho a acceder a la documentación necesaria para ejercer sus funciones, tal y como establece el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local".

A juicio de Hacemos Córdoba, "que el alcalde se niegue a facilitar un informe que ya obra en poder del Ayuntamiento vuelve a generar dudas. Si no hay nada que ocultar, no entendemos por qué se impide el acceso a una documentación que afecta directamente a la protección de la Mezquita-Catedral".

Entienden en la coalición que "el silencio del gobierno municipal del PP y la negativa a entregar el documento" se debe a que "el informe de Icomos podría dar la razón a las advertencias" que hizo el grupo municipal sobre "los posibles impactos de este proyecto en el entorno del monumento".

Por ello, Hacemos Córdoba reclama al alcalde que "deje de bloquear el acceso al expediente y entregue de manera inmediata el informe de Icomos", porque "la protección del patrimonio no puede gestionarse desde la opacidad. Córdoba tiene la obligación de cuidar uno de sus mayores símbolos y garantizar que cualquier actuación en su entorno respete las recomendaciones de los organismos internacionales".