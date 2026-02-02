Hacemos Córdoba alerta de que el modelo del Ayuntamiento "desvirtúa la esencia" de la Fiesta de los Patios

Archivo - Dos personas observan un patio cordobés. - Rafael Madero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha alertado este lunes de que el modelo que se está impulsando desde el Consistorio, gobernado por el popular José María Bellido, para el Festival de los Patios está "desvirtuando su esencia y su significado, poniendo en riesgo su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y el papel central de los patios familiares y tradicionales".

Según ha detallado la formación en una nota, el Gobierno local "se está cargando el modelo que ha sostenido históricamente esta fiesta, basado en el esfuerzo altruista, el sacrificio y la dedicación de vecinos que, año tras año, cuidan sus patios para que Córdoba luzca en mayo", advirtiendo de que "se está avanzando hacia un mayor protagonismo de patios ajenos a ese modelo, como los conventuales, donde no existe esa implicación vecinal ni ese cuidado cotidiano que define a los patios particulares".

Desde Hacemos Córdoba han recalcado que los Patios de Córdoba fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco "precisamente por el valor de esos patios particulares, cuidados de manera altruista, transmitidos de generación en generación y sostenidos por el esfuerzo personal de sus propietarios y cuidadoras".

Sin embargo, han lamentado que "desde hace años las políticas municipales destinan recursos claramente insuficientes y carecen de apoyos reales para garantizar su continuidad". "La incorporación progresiva de patios ajenos al modelo tradicional supone un riesgo evidente de desvirtuación de la Fiesta de los Patios, alejándola de los valores que motivaron su declaración patrimonial y acercándola a un modelo basado en la cantidad, la explotación turística y la externalización de la gestión", han criticado.

El grupo municipal ha advertido de que "esta deriva está generando un malestar creciente y una sensación de abandono" entre quienes sostienen la esencia de la fiesta, "mientras se amplía el número de espacios participantes sin un refuerzo equivalente del apoyo a los patios familiares".

"El PP vuelve a demostrar su falta de empatía y sensibilidad con el patrimonio y con los valores culturales de Córdoba, priorizando el negocio frente al derecho y al cuidado del arraigo", han afirmado, señalando que "esta lógica se repite en otros festivales y eventos de la ciudad".

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha anunciado que reclamará "un cambio urgente" de modelo en el Pleno ordinario de la próxima semana, exigiendo "más recursos, apoyo real a los patios tradicionales y una política cultural que proteja el patrimonio vivo en lugar de vaciarlo de contenido".