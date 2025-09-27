Hacemos Córdoba critica el abandono del cementerio de Santa Cruz y exige su arreglo en 2026

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Hacemos Córdoba ha criticado este sábado el estado de "absoluto abandono" en el que se encuentra el cementerio de la barriada periférica de Santa Cruz, con "numerosos desperfectos, muros agrietados que amenazan con caerse, el suelo levantado y una acumulación de suciedad inadmisible".

Ante ello y a través de una nota, desde la coalición de izquierdas se ha vuelto a poner de manifiesto la "incompetencia e inoperancia" del alcalde de la ciudad, el popular José María Bellio, así como su "falta de sensibilidad con la periferia, y en este caso concreto con Santa Cruz", porque "llevamos años denunciando que esta barriada está en el más absoluto olvido y que se debía actuar en su cementerio".

Hacemos Córdoba ha explicado que hace años logró que se incluyera en el presupuesto una partida específica para arreglar el muro del cementerio, "pero dicha inversión sigue sin ejecutarse", y "mucho nos tememos que están dejando morir el cementerio para que, finalmente, sea más fácil cerrarlo que invertir en él".

De hecho, desde Hacemos Córdoba han recordado que ya criticaron hace unos años que en el gobierno municipal habían barajado "la posibilidad de cerrar el cementerio y trasladar a otros camposantos a las personas fallecidas allí enterradas" y, por eso, la coalición de izquierdas ha exige "que en 2026 se arregle por completo el cementerio de Santa Cruz porque los vecinos de la barriada merecen tenerlo en condiciones óptimas", porque "pagan sus impuestos y merecen servicios de calidad", sobre todo cuano esto "no es un problema de falta de dinero, sino de voluntad política".

El alcalde, según han concluido en Hacemos Córdoba, "bate cada año récords en cuanto a dinero sin ejecutar. En 2024 dejó 40 millones de euros en un cajón y eso no se lo merecen los vecinos" de Córdoba, porque "ese dinero debe estar en los barrios, para mejorar plazas, calles, espacios verdes, zonas infantiles y también para dignificar nuestros cementerios".