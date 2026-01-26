Hacemos Córdoba critica que el gobierno local del PP le ponga "alfombra roja" a los apartamentos turísticos

Archivo - El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha lamentado este lunes que "mañana el alcalde", José María Bellido (PP), "vuelva a facilitar la proliferación de apartamentos turísticos", poniéndoles la "alfombra roja" y "priorizando, una vez más, el negocio frente al derecho a la vivienda".

A este respecto y a través de una nota, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha avisado que esta decisión "confirma una política municipal", la del gobierno local del PP, "entregada a los intereses económicos y a los fondos de inversión, por encima de las necesidades de la gente".

Desde Hacemos Córdoba han recordado que llevan "meses alertando de que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para frenar la vivienda turística eran claramente insuficientes. Ya advertimos que poner un freno parcial a las viviendas turísticas no servía de nada si no se actuaba también sobre los apartamentos turísticos", y por eso han venido reclamando que "la moratoria se extendiera, tanto a este tipo de alojamientos, como al conjunto de la ciudad".

"El problema es que los grandes fondos de inversión llegan a Córdoba, compran edificios completos y los convierten en apartamentos turísticos, y eso tiene una consecuencia directa, que se expulsa a los vecinos del casco histórico y convierte el centro en un parque temático".

Por eso, Hacemos Córdoba ha criticado que, "Comisión de Licencias tras Comisión de Licencias de la Gerencia de Urbanismo se sigan aprobando proyectos de este tipo". En esta ocasión, se trata de dos nuevas iniciativas "en pleno centro de la ciudad, un proyecto de nueve apartamentos turísticos en la calle García Lovera y otro de 14 en la calle Rodríguez Sánchez", y "a ello se suman diversas modificaciones de locales a viviendas que, como ya se ha comprobado en numerosos casos, acaban destinadas también al uso turístico".

"Es poner alfombra roja tras alfombra roja al negocio turístico, mientras se ignora deliberadamente el derecho a la vivienda", según han afirmado desde Hacemos Córdoba, advirtiendo que "esta presión turística ya no se limita al casco histórico, sino que empieza a extenderse a otros barrios de la ciudad".

La coalición ha señalado también la "falta absoluta de alternativas" por parte del gobierno municipal del PP "para garantizar el derecho a la vivienda", lamentando que la empresa municipal Vimcorsa "se ha convertido en una mala inmobiliaria", pues "no proyecta, no construye vivienda pública y las pocas promociones que plantea rondan los 200.000 euros, precios totalmente inaccesibles para quien realmente necesita una vivienda", a lo que se suma que "no se están promoviendo alquileres sociales, que es lo que ahora mismo necesita Córdoba, ni se está ofreciendo una alternativa real a la ciudadanía".

Para la coalición, esta situación, "que se constatará mañana en la Comisión de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, vuelve a evidenciar la política del Partido Popular. El alcalde solo gobierna para asegurar el negocio de unos pocos, mientras mira para otro lado ante un problema tan grave como el acceso a la vivienda", han concluido.