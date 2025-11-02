Hacemos Córdoba critica que la Junta "desmantele sanidad pública" mientras Ayuntamiento "abandona su entorno"

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha criticado el "lamentable estado" en el que se encuentra el entorno de la Ciudad Sanitaria, especialmente en los accesos al Hospital Universitario Reina Sofía, un espacio "fundamental" para la atención sanitaria pública de Córdoba.

Según ha informado la formación en una nota de prensa, desde la coalición de izquierdas se ha lamentado la "falta de sensibilidad" del Ayuntamiento con lo público y, de manera particular, con las personas con movilidad reducida. Hacemos Córdoba ha considerado "inaceptable" que una zona "tan transitada por pacientes, familiares y personal sanitario" presente un aspecto de "abandono absoluto, con contenedores que bloquean el paso de los peatones, pasos de cebra inexistentes o mal señalizados y bordillos que superan los 16 centímetros de altura".

El grupo municipal ha advertido de que el acceso a las instalaciones sanitarias públicas se ha convertido en una "auténtica odisea" para muchas personas. "No se trata solo de quienes acuden a una cita médica, sino también de padres y madres con carritos, personas mayores o con dificultades de movilidad que se ven obligadas a sortear obstáculos y zonas intransitables para poder llegar a un servicio público tan esencial como la sanidad", ha señalado.

Hacemos Córdoba ha aseverado que la Junta de Andalucía está "desmantelando" la sanidad pública mientras el Ayuntamiento de Córdoba "abandona" el entorno de esa misma sanidad pública, demostrando una "estrategia compartida" del Partido Popular para "deteriorar los servicios públicos".

De esta manera, ha señalado que "lo que le compete directamente al Ayuntamiento", el mantenimiento del viario y la accesibilidad urbana, lo tiene "totalmente abandonado", incluso en un espacio "tan sensible como el que rodea al hospital de referencia de toda la provincia".

"Esta dejadez no es casual: responde a una forma de gobernar que desprecia lo público y que utiliza la inacción como una herramienta más para justificar recortes y privatizaciones", ha añadido.

Hacemos Córdoba ha incidido en que ya ha solicitado en varias ocasiones en el Pleno municipal la mejora de la accesibilidad en toda la zona, "sin que hasta la fecha el alcalde haya adoptado ninguna medida efectiva".

"Lo que está claro es que el alcalde no pasa por la sanidad pública. No necesita preocuparse por la accesibilidad porque no la usa, y mientras tanto, se dedica a promocionar las clínicas privadas".

Desde Hacemos Córdoba se ha pedido al alcalde que actúe "de inmediato" y acometa una intervención integral en el entorno del Hospital Universitario Reina Sofía, con el repintado y adecuación de los pasos de peatones, el rebaje de los bordillos para garantizar la accesibilidad y la reubicación de los contenedores en espacios que no obstaculicen el tránsito peatonal.

La formación ha añadido que el Ayuntamiento "debe garantizar que cualquier persona pueda desplazarse con seguridad y dignidad hasta el hospital. No se trata solo de accesibilidad, sino de respeto a la ciudadanía y de compromiso con los servicios públicos".