Hacemos Córdoba critica el "uso partidista" del Gran Teatro por el alcalde y el modelo del Festival de la Guitarra

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital Iván Fernández. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital Iván Fernández ha criticado este jueves el "uso partidista" de un espacio municipal por parte del alcalde, José María Bellido, tras utilizar la sala de Telares del Gran Teatro "para grabar un vídeo en el que anuncia su intención de volver a encabezar la candidatura del Partido Popular en las próximas elecciones municipales", y ha reclamado un "proyecto de futuro" para el Festival de la Guitarra.

Según ha informado Hacemos en una nota, Fernández ha señalado que "Bellido volvió a hacer un uso claramente partidista de un espacio que pertenece a todos para escenificar un anuncio que nada tiene que ver con su responsabilidad institucional, sino con los intereses electorales del Partido Popular".

Para Hacemos Córdoba, esta actuación demuestra que el alcalde "confunde lo público con lo privado y las instituciones con sus partidos". "El Ayuntamiento no es el cortijo del Partido Popular ni de Bellido, que pueda disponer de lo que es de todos y de todas para un beneficio personal", ha afirmado.

Respecto al Festival de la Guitarra, Fernández ha reconocido el trabajo de las personas que hacen posible el evento, especialmente la plantilla del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), los equipos técnicos, artistas y público, destacando que "si hoy el Festival de la Guitarra se mantiene es gracias a todas estas personas".

El edil ha criticado el "triunfalismo" del Gobierno municipal y ha reclamado un debate sobre el modelo de futuro del festival. "Lo que hemos escuchado es un balance de resultados, pero no un proyecto de futuro", ha señalado. Para Hacemos Córdoba, el Festival "no puede medirse únicamente por cifras de espectadores o recaudación", sino por "su capacidad para reforzar su identidad, apoyar al sector cultural local e impulsar la creación artística".

Así las cosas, Fernández ha defendido que "el gran valor del Festival de la Guitarra nunca ha sido competir con otros festivales, su gran valor ha sido convertir a Córdoba en la capital internacional de la guitarra durante once días".

En este sentido, ha advertido de que "si el Festival de la Guitarra pierde la guitarra, se convierte en un festival de verano más de los que hay en todas las ciudades de España". Por ello, ha reclamado "más presencia del talento cordobés y andaluz, mayor colaboración con conservatorios, Universidad y peñas flamencas, más programación en los barrios y una mejora de la presencia femenina en el cartel".

"Queremos discutir la falta de proyecto", ha resumido Fernández, quien ha reclamado al Gobierno municipal una "hoja de ruta clara" para saber "qué quiere que sea el Festival de la Guitarra dentro de cinco o diez años". "El Festival no necesita solo balances positivos, necesita un proyecto de futuro, necesita un gobierno que se implique en él", ha concluido.