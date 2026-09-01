Hacemos Córdoba muestra su solidaridad con Ceuta y rechaza participar en la concentración

Varios inmigrantes acampados en una playa en Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha mostrado su "solidaridad con Ceuta, con su población y con todas las personas que viven en la ciudad ante la situación que atraviesa", al tiempo que ha confirmado que no participará en la concentración convocada para este miércoles, 2 de septiembre, al considerar que "se ha convertido en un acto partidista".

En una nota, desde Hacemos Córdoba han dejado claro que esta decisión "no supone ninguna falta de solidaridad con Ceuta", sino que responde a la necesidad de mantener la "coherencia" y defender que una institución como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "de carácter plural, debe actuar desde el diálogo y el consenso y no ponerse al servicio de los intereses de un determinado partido político".

En este sentido, el grupo municipal ha criticado especialmente la actitud del alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), al que acusa de "volver a actuar como una marioneta de la estrategia del Partido Popular" y de aprovechar "un momento de dolor, preocupación y tensión para hacer política partidista en lugar de trabajar por la unidad institucional".

"Bellido debería representar a todos los cordobeses, no convertirse en un altavoz de las decisiones de su partido. Ceuta merece solidaridad y soluciones, no que se utilice una situación tan delicada para alimentar la confrontación política", han señalado.

Hacemos Córdoba ha condenado "cualquier intento de utilizar a las personas migrantes como instrumento de presión política" y defiende una "respuesta firme" ante cualquier injerencia exterior que pretenda "condicionar las decisiones soberanas de nuestro país", al mismo tiempo que ha reclamado que "se garanticen los derechos humanos y se proteja especialmente a los menores migrantes".

El grupo municipal ha considerado, además, "imprescindible" que exista una "verdadera corresponsabilidad territorial" para que Ceuta no tenga que afrontar "sola" una situación de esta magnitud y que se pongan sobre la mesa soluciones que permitan aliviar la presión sobre la ciudad con todas las garantías legales y humanitarias.

"La solidaridad con Ceuta no se demuestra participando en una concentración concreta. Se demuestra defendiendo soluciones. Ni Ceuta puede quedarse sola, ni los menores pueden convertirse en moneda de cambio, ni la FEMP puede utilizarse como una extensión de la estrategia del PP", han concluido desde Hacemos Córdoba.