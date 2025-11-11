Hacemos Córdoba propone un plan integral de limpieza por barrios y un aumento de la plantilla en Sadeco

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa José Carlos Ruiz ha presentado este martes la moción que su grupo defenderá en el próximo Pleno, centrada en "la necesidad de reforzar la limpieza urbana, crear más empleo público en Sadeco y poner en marcha un plan urgente de desratización ante la preocupante situación que vive Córdoba" y, por eso, propone "un plan Integral de limpieza por barrios" y un aumento de la plantilla en la empresa municipal Sadeco.

Según ha informado Hacemos en una nota, antes de explicar la moción, Ruiz ha querido condenar "la agresión Lgtbifóbica sufrida el pasado sábado por un trabajador de 49 años, que fue insultado y golpeado hasta romperle la mandíbula. Desde nuestro grupo queremos trasladarle el mayor de los cariños y la mayor condena institucional que debe hacerse", a la vez que ha instando al alcalde, José María Bellido (PP), a que "el próximo jueves empiece la sesión plenaria condenando este tipo de agresiones en la ciudad".

En cuanto a la moción sobre la limpieza de la ciudad, Ruiz ha afirmado que "Córdoba ha sido ejemplo por su limpieza urbana, pero hoy no podemos estar tan orgullosas de esa labor", y la evidencia es que "la ciudadanía no para de trasladarnos quejas", y los propios trabajadores de Sadeco "se están viendo obligados a ser bomberos de nuestra ciudad, apagando los fuegos de la mala gestión que el PP está provocando".

El edil ha señalado que "la ciudad no puede seguir llena de basura acumulada junto a los contenedores cada noche", aclarando que ello "no es culpa de los trabajadores, sino de una gestión municipal que no planifica ni refuerza el servicio". Por eso, ha insistido en que "esta moción no es una crítica vacía, sino una propuesta seria para recuperar una Córdoba limpia, sostenible y bien cuidada".

La moción incluye la elaboración del citado plan ontegral de limpieza por barrios, "con actuaciones específicas en todos los distritos y la dotación de personal suficiente para ejecutarlas, priorizando aquellas zonas con mayores déficits detectados", recordando, en este punto, que "el alcalde prometió 50 plazas por año y no ha cumplido. Faltan más de 100 plazas y eso se nota en la limpieza de los barrios y en el servicio de recogida de enseres, que antes se hacía en 48 horas y ahora tarda hasta dos semanas".

Entre las medidas presentadas, Hacemos Córdoba plantea también la puesta en marcha de un plan de desratización y control de plagas urbanas, "ante la presencia cada vez más visible de ratas en la ciudad", a lo que se suma que "ya ha llegado la rata negra, una especie más resistente, y eso demuestra que la gestión de desratización no es la apropiada".

El concejal de Hacemos Córdoba también ha criticado "la política de compras y el uso del formato 'renting' por parte del gobierno local del PP", porque "no puede ser que se sigan adquiriendo vehículos diésel cuando en 2019 ya teníamos camiones eléctricos" en Sadeco, donde "queremos una flota sostenible, no más contaminación y más gasto. Córdoba debería ser referente en sostenibilidad, y sin embargo el PP nos está haciendo retroceder".

Por otro lado, Hacemos Córdoba propone además encargar "una auditoría externa e independiente sobre los años de gestión del exgerente de Sadeco", con el objetivo de "aclarar las posibles irregularidades recogidas en el informe de la Asesoría Jurídica municipal", porque "queremos que se sepa toda la verdad sobre la gestión de Sadeco en los últimos años", bajo la premisa de que "la limpieza no puede seguir siendo un campo de experimentos ni un espacio opaco. Es un servicio público esencial y debe gestionarse con transparencia y eficacia".